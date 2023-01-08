Украинские звезды без макияжа и фотошопа: Надя Дорофеева, Настя Каменских, Тина Кароль и другие

Звезд шоу-бизнеса поклонники привыкли видеть с ярким макияжем. В частности, сцена для привлечения большего внимания требует косметики. Кроме того, макияж может быть частью образа.

Впрочем, фанатам интересно, а как выглядят их кумиры без капли косметики и использования фотошопа.

Знаменитости не скрывают свою природную красоту и охотно публикуют "честные" фотографии в фотоблоге.

Редакция сайта ТСН.ua собрала снимки звезд, на которых они изображены без макияжа и фотошопа.

Ольга Сумская

Популярная 56-летняя актриса выглядит непревзойденно. Время от времени знаменитость может поделиться в фотоблоге честным фото, где изображена без капли косметики и фотошопа. С возрастом природная красота Сумской никуда не исчезла. Знаменитости в 56 лет удается выглядеть молодой и свежей.

Ольга Сумская с косметикой и без нее

Тина Кароль

Популярная певица на сцене всегда выступает с эффектным макияжем – яркой красной помадой и накрашенными глазами. В повседневной жизни звезда редко пользуется косметикой и спокойно показывает поклонникам фото и видео, где показывает свою природную красоту. Фотошопом и фильтрами Тина тоже редко пользуется.

Тина Кароль с косметикой и без нее

Надя Дорофеева

Знаменитость иногда публикует в фотоблоге фотографии, на которых изображена без макияжа и фотошопа. В комментариях под такими снимками Надя получает немало комплиментов по поводу своего внешнего вида. Как раньше делилась сама Дорофеева, она тщательно ухаживает за кожей лица, что позволяет ей выглядеть хорошо Певица всегда тщательно очищает ее от грязи и остатков косметики.

Надя Дорофеева с косметикой и без нее

Настя Каменских

Исполнительница на сцене, где выступает с ярким макияжем, выглядит красиво. Впрочем, в повседневной жизни Настя тоже неотразима. Знаменитость не стесняется публиковать фотографии, где изображена без капли косметики и фотошопа.

Настя Каменских с косметикой и без нее

Каменских ранее рассказывала, что у нее есть несколько секретов, которые помогают ей сохранить красоту и молодость как можно дольше. Певица навещает косметолога, пользуется натуральной косметикой и в повседневной жизни при необходимости наносит на лицо только минимум макияжа. Кроме этого, у Каменских сухая кожа, поэтому она постоянно ее увлажняет.

Леся Никитюк

Ведущая не стесняется показать поклонникам свою природную красоту, поэтому время от времени может опубликовать фотографии, где изображена без капли декоративной косметики и фотошопа.

Леся Никитюк без косметики и с ней / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся признавалась раньше, что сохранить как можно дольше красоту и молодость ей помогает простой уход. Знаменитость посещает косметолога, тщательно очищает кожу и увлажняет ее.

Злата Огневич

Исполнительница, как и все остальные артисты, на сцене всегда выступает с макияжем. Впрочем, певица любит прийти домой и смыть с лица косметику. Злата не стесняется сделать фото "до" и "после" и показать поклонникам. На таких снимках обычно видно, что внешний вид Огневич почти не изменился.

Злата Огневич с косметикой и без нее

Оля Полякова

Исполнительница охотно показывает поклонникам свою природную красоту. Знаменитость не стесняется публиковать снимки, где изображена без капли декоративной косметики и фотошопа. Впрочем, Полякова признавалась, что делает уколы красоты, в частности, ботокс. Певице это помогает бороться с морщинами.

Оля Полякова с косметикой и без нее

Екатерина Осадчая

Популярная ведущая обычно изображена с макияжем, когда позирует перед телекамерами. А вот в повседневной жизни звезда охотно показывает свою природную красоту, где появляется без единой капли декоративной косметики. Фотошопом знаменитость тоже не пользуется.

Екатерина Осадчая без косметики и с ней

Джамала

Певица время от времени показывает поклонникам, как выглядит без макияжа, и получает от них немало комплиментов по поводу внешнего вида. Артистка публикует фото, где позирует перед камерой без единой капли декоративной косметики.

Джамала с косметикой и без нее

Камалия

Исполнительница обычно изображена на фото и видео с ярким макияжем. Иногда знаменитость даже получает замечание, что она перебарщивает с косметикой. Впрочем, артистка не стесняется показать свою природную красоту фанатам и в фотоблоге публикует домашний контент, где изображена без макияжа и фильтров.

Камалия с косметикой и без нее

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