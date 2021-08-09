Украинские звезды и их знаки зодиака: характер, качества и поведение

Предлагаем просмотреть информацию о звездах знаков Овен, Телец, Близнецы и Рак.

Считается, что достаточно лишь узнать, под каким знаком зодиака родился человек, и предсказать, как он будет действовать в тех или иных ситуациях.

Впрочем, бывает и такое, что астрология бессильна, ведь слабый знак зодиака в жизни может быть с сильнейшими чертами и наоборот. Так же отличаются мужчины и женщины одного и того же знака.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о представителях украинского шоу-бизнеса первых четырех знаков и как эти знаки зодиака проявляются в их характере.

Овен

Знак Овен открывает новый зодиакальный цикл. Люди, рожденные с 21 марта по 20 апреля — амбициозные, нетерпеливые и целеустремленные. Они, как и их стихия Огонь, способны "загореться" идеей и зарядить энергией других. Впрочем, часто Овнам сложно завершить начатое.

Положительные черты: харизматичные, сильные духом, бесстрашные, энергичные.

Отрицательные: упрямые, наглые, эгоистичны, быстро теряют интерес. Представители этого знака всегда уверены в своих силах.

MONATIK (1 апреля 1986)

instagram.com/monatik_official

Украинский мультиартист и продюсер MONATIK — яркий представитель Овнов. Ведь в начале карьеры звезде отказывали в талант-шоу и с ним не хотели работать продюсеры. Несмотря на это, исполнитель не опустил рук. Благодаря его неиссякаемой энергии, оптимизму и целеустремленности, которые свойственны Овнам, Дмитрию Монатику удалось достичь действительно невероятного успеха.

Ирина Билык (6 апреля 1970)

instagram.com/bilyk_iryna

Жизнь певицы Ирины Билык — пример таких качеств, как настойчивость и жажда победы. Дух артистки не так просто сломать. Также Билык довольно вспыльчива, что свойственно Овнам. Так, однажды артистка сломала микрофон Екатерине Осадчей во время записи программы "Світське життя".

Тоня Матвиенко (12 апреля 1981)

instagram.com/tonya_matvienko

Дочь легендарной певицы Нины Матвиенко, Тоня, несмотря на милую внешность, имеет характер настоящего бойца. Артистка настроена на позитив и излучает сильную энергетику.

Телец

Тельцов считают одними из самых терпеливых и спокойных людей. Их почти ничто не может вывести из себя. Впрочем, если же кому-то удастся разозлить тельца — он поймет, что совершил самую большую ошибку. Люди, которые родились с 21 апреля по 20 мая, способные с легкостью решить все проблемы. Также они очень восприимчивы ко всему прекрасному, обладают сильной интуицией, склонны анализировать ситуацию, прежде, чем делать поступки. Тельцы обожают воплощать красивые мечты в реальность.

Положительные черты: трудолюбивые, терпеливые, надежные, чувственные.

Слабые стороны: лень, упрямство, ревность, злопамятность.

Надя Дорофеева (21 апреля 1990)

instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева получила от рождения яркие черты характера Тельца. Ее успех был бы невозможен без изнурительных репетиций и работы над собой. Упорство и невероятная сила характера этой исполнительницы не давали сойти с намеченного пути и отказаться от своей цели.

Настя Каменских (4 мая 1987)

instagram.com/kamenskux

Артистка Настя Каменских, как настоящая представительница этого знака, ценит свой дом и комфорт. Свободное время звезда пытается проводить со своей семьей в уютной домашней атмосфере. Невероятно обаятельная, она постоянно находилась в центре мужского внимания. Внешнее обаяние в сочетании с железной волей, силой и терпением — помогают звезде добиться в жизни необыкновенных высот. Каменских рассказала, что мечтает получить "Грэмми", с такой настойчивостью неудивительно, что рано или поздно она добьется цели.

Потап (8 мая 1981)

instagram.com/realpotap

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, сам недавно признался, что он как настоящий Телец, ленивый, добрый и дружелюбный. В работе знаменитость также проявляет качества этого знака — много работает и постоянно идет к своей цели. Впрочем, ради семьи он готов даже пожертвовать карьерой.

Близнецы

Близнецы, знак которых властвует с 21 мая до 21 июня — имеют сильный характер. Они коммуникабельны, с веселым характером, легко устанавливают связи с разными людьми. Представители этого знака живут активной и насыщенной жизнью, легко приспосабливаются к любым обстоятельствам. Впрочем, также они любят идти наперекор общественному мнению. Астрологи также описывают их лукавыми. Близнецы не представляют своей жизни без путешествий.

Положительные черты: любознательные, нежные, добрые, энергичные, независимые.

Отрицательные: часто меняют свое мнение, безответственные, не заканчивают начатое.

Ассия Ахат (3 июня 1965)

instagram.com/ahhattassia

У представительницы знака Близнецы, скрипачки Ассии Ахат "уживаются" 2 человека: один страстно стремится к славе и успеху, воплощает свои яркие творческие мечты, второй — к приватности, тишине и уюту.

Дмитрий Комаров (17 июня 1983)

пресслужба каналу "1+1"

Ведущий программы "Мир наизнанку" не представляет своей жизни без путешествий. Звезда канала "1+1" может полгода провести в экспедиции, исследуя различные уголки планеты. Также знаменитости присущи такие качества Близнецов, как коммуникабельность, сообразительность и веселый характер.

Ксения Мишина (18 июня 1989)

instagram.com/misha.k.ua

О том, что украинская актриса Ксения Мишина Близнецы по гороскопу, говорит тот факт, что она выбирает разножанровые роли: от острохарактерной Лидии Шефер в сериале "Крепостная" к уступчивой Рите Одинцовой в сериале "Подкидыш". В "Танцах со звездами" знаменитость также удачно вживалась в разные образы. В жизни же артистка и блогерша — открытая, милая и веселая.

Рак

Рак — один из самых чувственных, эмоциональных и таинственных знаков зодиака. Люди, рожденные в период с 22 июня по 22 июля — романтические, верные, нежные и ранимые. Их сложно обмануть, но легко обидеть. Если жизнь Рака была полна несправедливости с детства, то они могут быть очень коварными. Представители этого знака также влияют на других людей и могут их подчинить себе ради достижения цели.

Достоинства: доброжелательные, милосердны, имеют сильную интуицию, верны.

Отрицательные качества: сложно переживают душевные потрясения, легко обижаются, манипулируют другими.

Павел Зибров (22 июня 1957)

instagram.com/pavlo_zibrov

Певец Павел Зибров как настоящий Рак имеет тонкую и романтическую душу. Артист доброжелательный и чувственный, что можно отследить в его творчестве.

Владимир Дантес (28 июня 1988)

Пресc-служба DANTES

Исполнитель Владимир Дантес заботливый и романтичный. Эти качества он проявляет, в частности, к своей жене Наде Дорофеевой. Звезда — на первый взгляд может показаться замкнутым, впрочем, на самом деле, в компании близких, Дантес — нередко в центре внимания. В знаменитости замечательное чувство юмора.

Слава Каминская (16 июля 1984)

instagram.com/babaslavka

Певица Слава Каминская также родилась под знаком Рака. Звезда — очаровательная кокетка с меняющимся, как погода, настроением. Она романтична и сентиментальна, но при этом может быть жесткой. Также этот знак наделил ее трудолюбием, преданностью своему делу, стремлением добиваться вершин и общественного признания.

Вторую и третью части о звездах и их знаках зодиака ожидайте позже.

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