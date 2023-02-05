Украинские звезды, которые бросили курить: Дантес читал специальную книгу, а Зибров дал обещание маме

Знаменитости тоже могут попасть в сети вредных привычек, и они, как никто другой, знают, как сложно от них избавиться.

У некоторых звезд есть немалый стаж курения, а некоторые сразу поняли, что нужно сразу бросать сигареты.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о звездах, которые курили, однако смогли избавиться от вредной привычки. Знаменитости поделились своим опытом.

Владимир Дантес

Украинский певец начал курить в 23 года. А все потому, что ему не нравился собственный "звонкий" голос. Дантес надеялся, что сигареты сделают его более мужественным. Сначала Владимиру не нравилось курить, певцу даже было плохо из-за этого. Однако со временем это все прошло, и так исполнитель стал активным курильщиком.

Так продолжалось 3-4 года, пока артист не решил, что пора что-то менять. Так Дантес начал курить электронные сигареты.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Года 3-4 курил сигареты, пока не задолбала вонь от них. Воняет все! Особенно зимой, когда куришь на улице, заходишь, и ты становишься эпицентром вони для всех и для себя", — рассказывал ранее артист.

Однако Владимиру не нравилось и то, что он зависим от электронных сигарет. Артист понимал, что самостоятельно с зависимостью ему не справиться, поэтому исполнитель нашел книгу, которая помогла ему бросить курить. И это было верным решением Дантеса, ведь у него заметно улучшилось состояние здоровья.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Я много занимаюсь спортом. Сила, скорость, выносливость – все улучшилось в два-три раза. Кожа, дыхание, вернулись ко мне мои высокие ноты", – рассказал музыкант.

Наталья Могилевская

Исполнительница долгое время боролась с вредной привычкой. А попробовала артистка сигарету еще в пять лет, ведь хотела быть похожей на старшую сестру, которая курила. Вредная привычка долгое время не отпускала Наталью. Избавиться от курения Могилевской было нелегко. Артистка курила электронные и травяные сигареты, клеила антиникотиновый пластырь, пила много воды. В конце концов, Могилевская победила зависимость и уже более 10 лет не курит.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В частности, без сигарет в знаменитости улучшилось здоровье и стал куда более звонкий голос.

"Процентов 90 человек, которые бросают курить, начинают выздоравливать. Я вам скажу, даже дискомфорт определенный — с легкими происходит. Дышать труднее, а не легче первые пару месяцев. Но нужно обязательно переждать этот период потому, что это все временно. Где-то год идет на восстановление организма", — рассказывала Могилевская, когда бросила курить.

Павел Зибров

Исполнитель долгое время курил. Однако Зибров не курит уже больше 20 лет. Помогли артисту избавиться от пагубной привычки несколько факторов. Во-первых, у него была маленькая дочь, и он понимал, что для Дианы дым сигарет вреден. Во-вторых, на решение бросить курить повлияла покойная мама артистка. Родной человек перед смертью взяла у сына обещание, что он не будет курить. Зибров делился, что с тех пор ни разу не нарушил слова, которое дам маме.

Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"У меня родилась дочь, и я понимал, что оно (курение – ред. прим.) вредно, а особенно вокалистам. Это все же сушит голосовые связи, а нам ими работать – это наш инструмент. И я почувствовал, что когда перекурю, а еще как выпью – они сыпят, вниз падают, и потом очень тяжело работать.И мама об этом знала, чувствовала, пожалуй. И перед своей смертью она посоветовала одно, другое, третье и сказала: "Павлик, я тебя прошу, брось курить". И я посмотрел в глаза, пообещав, что брошу курить. А это большая ответственность! Как я маме сказал, и ее не стало на второй день. Все!" – вспоминал Зибров в интервью одному из телеканалов.

Олег Скрипка

В одном из интервью музыкант признался, что у него тоже была вредная привычка. Скрипка курил в 22-24 года, однако ему удалось бросить. Правда, не с первой попытки. Музыканту помог анализ. Так, певец провел параллель, где рассмотрел плюсы и минусы курения. Недостатков оказалось куда больше, чем преимуществ.

Олег Скрипка

Александр Положинский

Музыкант в юном возрасте время от времени мог выкурить папиросу. На артиста влияла его компания, где были курильщики. Однако впоследствии Положинский понял, что курение ему не нужно. Более того, артисту вообще не нравится ни запах, ни вкус сигарет. От этого исполнителя может даже тошнить.

Александр Положинский / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

"Когда я был значительно моложе, я иногда тянул сигарету, а то и чей-то окурок. За компанию. Я подвергался влиянию окружения, находился в плену ложных представлений, будто настоящий мужчина обязательно должен жить, я не сразу понял, что человек не должен в своей жизни делать то, чего не хочется. Я, когда немного подрос и поумнел, понял, что мне это совсем не нужно, более того – мне этого совсем не хочется", — рассказывал артист в интервью, пишет center-life. .org.

Андрей Доманский

Ведущий начал курить еще на первом курсе института, и вредная привычка оказала большое влияние на его здоровье. Доманский понял, что надо что-либо менять, когда у него родился сын. Ведущий хотел быть хорошим примером для мальчика.

Андрей Доманский / Фото: instagram.com/andreydomanskyi

"Я начал курить на первом курсе института. К двадцати пяти годам я запустил себя сильно снаружи и в плане здоровья. Я понял, что у меня растет сын, и вместо того, чтобы видеть, как я в свое время, здорового и сильного отца, он будет видеть какую-то невнятную руину. Нужно было покончить с этим одним ударом, и я тогда серьезно занялся своим здоровьем и бросил", — рассказывал ведущий, пишу center-life.org.

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