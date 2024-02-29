Украинские звезды, которые быстро похудели за короткий промежуток времени: фото до и после

Многие украинские знаменитости могут похвастаться стремительным похудением, однако не у всех получалось достичь желаемого результата за короткий промежуток времени.

Одним звездам хватало несколько месяцев, чтобы сбросить лишние кило, другим – полгода, а третьим – год, хотя и цифра на весах действительно ошеломляет.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает просмотреть подборку о знаменитостях, которые быстро похудели за короткий промежуток времени, а также их фото до и после.

Alyosha

Исполнительница похудела во время полномасштабной войны из-за стресса. Певица сбросила 10 килограмм, и сейчас ее вес составляет 44 килограмма. Alyosha признается, что для нее это очень мало, поэтому она пытается набрать. Впрочем, пока что у артистки не получилось это сделать. Как признавалась певица, иногда она просто не успевает что-нибудь поесть.

Alyosha

Анна Неплях

Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021" весила 71 кило. Хотя модель и нравилась себе в таком весе, впрочем у нее возникли проблемы со здоровьем, от которых она хотела избавиться. Через полгода Неплях уже вернулась в форму. Блогерша не слишком ограничивала себя в пище, но полностью отказалась от употребления алкоголя, а также позаботилась о своем ментальном здоровье.

Анна Неплях / Фото: instagram.com/neplyah

Рамина Эсхакзай

Блогерша занялась своей фигурой в 2023 году. За полгода у знаменитости получилось похудеть более чем на 10 кило. Рамина сидела на диете, а также занималась спортом. Однако недавно Эсхакзай призналась, что у нее активизировалась буламия. Сейчас блогерша работает с психотерапевтом, чтобы избавиться от расстройства пищевого поведения.

Рамина Эсхакзай

Ксения Мишина

Актриса во время войны набрала 12 кило. Артистка призналась, что тогда она постоянно заедала стресс. Как-то Мишина обратила внимание на свое отражение в зеркале, и оно ей не понравилось. Тогда артистка серьезно взялась за фигуру. За четыре месяца у актрисы получилось избавиться от набранных килограммов. Как призналась знаменитость, она работала с командой, которая разработала ей тренировки, а также диету.

Ксения Мишина / Фото: Instagram Ксении Мишиной

Тоня Матвиенко

Певица резко похудела на 10 килограмм. Но, к сожалению, артистка стремительно скинула вес из-за горя, которое случилось в ее семье. Тоня Матвиенко тогда вообще ничего не могла есть. Сейчас исполнительница пытается стабилизировать вес и больше не худеть. Также Матвиенко планирует начать ходить в спортзал, чтобы подтянуть тело.

Тоня Матвиенко

Даша Квиткова

Блогерша набрала вес после родов, однако довольно быстро вернулась в форму. В частности, знаменитость начала соблюдать специальную диету, а также заниматься спортом. Даше за больше чем года получилось похудеть на 35 кило. Сейчас же блогерша и дальше следит за своим телом, но уже не худеет, а набирает мышечную массу.

Даша Квиткова

MELOVIN

Исполнитель похудел на 16 кг. Впрочем, у артиста это получилось сделать после того, как он узнал, что страдает диабетом. MELOVIN переосмыслил свое питание. В рационе певца теперь здоровая еда, а также отсутствует алкоголь.

MELOVIN

Александра Зарицкая

Певица тщательно следит за своей фигурой. В частности, за последнее время у знаменитости получилось похудеть более чем на 20 кило. Как признавалась Зарицкая, она усердно следит за питанием, а также ведет активный образ жизни и занимается спортом.

Александра Зарицкая

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