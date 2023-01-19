Украинские звезды, которые ни разу не были в браке: Никитюк, Дурнев, Барских и другие

У кого-то из них был неудачный опыт, а кто-то просто наслаждается одиночеством.

Несмотря на безумную популярность, красоту и внимание у противоположного пола, некоторые знаменитости ни разу не были в официальном браке.

Кто-то наслаждается одиночеством и не ищет отношений, у кого-то были неудачные романы, после которых не хочется снова ошибиться, а кому-то просто не удается найти идеального партнера или партнершу.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вашему вниманию подборку об украинских звездах, которые ни разу не были в браке.

Леся Никитюк

Телеведущая держит свою личную жизнь в тайне. Впрочем, в 2017 году Леся собиралась выходить замуж. Тогда избранником знаменитости был ее сосед. Однако их отношения не сложились, и в 2019 году свадьбу отменили. Сейчас у Леся статус завидной холостячки.

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Алексей Дурнев

Шоумен, похоже, держится в стороне от серьезных отношений. Хотя за Алексеем впадают многие девушки, сам он избегает романтических связей. Правда, Алексею осенью прошлого года приписывали роман с блогершей Дашей Майоровой, ведь их якобы застали на свидании в Черновцах. Дурнев сразу объяснил, что они просто друзья.

Алексей Дурнев

В общем, за свои 36 лет шоумен ни разу не был женат.

Эктор Хименес-Браво

Звезда украинского кулинарного шоу Эктор Хименес-Браво неохотно делится подробностями личной жизни, не хочет, чтобы внимание публики испортило отношения. Длительное время Эктор встречался с Анной Тягун, впрочем они разошлись. Сейчас у повара отношения с молодой украинкой. Иногда Эктор делится романтичными фотографиями с ней.

Эктор Хименес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

51-летний Эктор так и не был ни разу в браке.

Злата Огневич

Украинской исполнительнице не везет в отношениях. Мужчины часто причиняли Злате боль. Артистка даже признавалась, что встречалась с женатым. Огневич пыталась выстроить отношения на романтическом проекте "Холостячка-2", однако и это не закончилось успехом. На финале артистка выбрала Андрея Задворного, который через несколько месяцев ушел от нее.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Евгений Клопотенко

Известный повар – завидный холостяк. Евгений ни разу не был женат и у него нет детей. Похоже, в личной жизни Клопотенко ничего не изменится. Недавно он удивил признанием, что никогда не сможет прожить всю жизнь с одной женщиной, ведь он полигамный.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Даша Астафьева

Жгучая брюнетка не обделена вниманием мужчин. У знаменитости были серьезные отношения, однако браком они так и не заканчивались. Сейчас у Даши отношения. Однако после последнего неудачного романа Астафьева решила не рассказывать ничего на публику. Звезда призналась, что невероятно счастлива в отношениях с избранником.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Миша Романова

Популярная артистка никогда не была в браке. Знаменитость воспитывает сына, которого родила от мужчины, имя которого никогда не разглашала. Сейчас артистка счастлива в отношениях. Своего избранника Миша хоть и показывает, но скрывает его лицо и ничего о возлюбленном не рассказывает.

Миша Романова / Фото: instagram.com/misharomanova

Артем Пивоваров

Известный исполнитель неохотно рассказывает подробности личной жизни. Музыкант долго встречался с Дашей Чередниченко, с которой познакомился во время съемок клипа. Впрочем, пара рассталась. Сердце 31-летнего холостяка сейчас свободно.

Артем Пивоваров / Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Макс Барских

У известного певца тысячи поклонниц, которые мечтают об отношениях с ним. Сам певец ни разу не был женат и у него нет детей. Пока неизвестно, есть ли у артиста возлюбленная, ведь он держит личную жизнь в тайне.

Макс Барских

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