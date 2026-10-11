Иванна Онуфрийчук с мужем и сыном, Елена Шоптенко с мужем, Макс Чмерковский с женой

Реклама

Личная жизнь украинских звезд нередко связана с другими странами: некоторые из них женились на иностранцах и создали крепкие семьи. Среди них есть как известные спортсмены, бизнесмены и модели, так и сознательно остающиеся вне публичности люди.

Некоторые звездные пары вместе уже более двух десятилетий, а кто-то только недавно сыграл свадьбу и начал новый этап семейной жизни. У кого-то возлюбленный живет в другой стране, кто-то вместе с семьей обосновался за границей, а кто-то переживает реалии вместе в Украине.

Реклама

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше об украинских звездах, чьи возлюбленные имеют иностранное происхождение.

Реклама

Иванна Онуфрийчук и Алмаз

Телеведущая уже несколько лет состоит в браке с миллионером Алмазом Альсеновым. Пара познакомилась в 2018 году во время отдыха в Испании. Тогда Алмаз, родом из Казахстана, первым обратил внимание на будущую жену. В 2021 году парочка сыграла пышную свадьбу дважды — первую на Мальдивах, а вторую в Украине.

Сейчас супруги воспитывают двухлетнего сына Адама и ожидают второго малыша. 40-летняя Иванна с семьей живет в Швейцарии. Ее муж-иностранец развивает там собственный бизнес, а телеведущая время от времени возвращается на Родину сниматься в разных проектах.

Иванна Онуфрийчук и Алмаз с сыном / © instagram.com/ivannaonufriichuk

Екатерина Бужинская и Димитар Стойчев

Певица уже более десяти лет состоит в браке с болгарским бизнесменом Димитаром Стойчевым. Весной 2026 года супруги отметили 12-ю годовщину брака.

У пары двое общих детей — 9-летние близнецы Екатерина и Дмитрий. Семья много времени проводит в Болгарии, где учатся дети, и сама Бужинская регулярно приезжает в Украину через работу и гастроли. В то же время, Стойчев активно помогает Украине во время войны.

Реклама

Екатерина Бужинская и Димитар Стойчев с детьми / © instagram.com/buzhynska

Елена Шоптенко и Кристиан Кайрос

Хореограф в этом году удивила новостью о третьем браке. Ее избранником стал австриец Кристиан Кайрос, работающий в сфере безопасности и кризисного менеджмента. Он работает в международной организации в Вене и имеет свою консалтинговую компанию. До свадьбы пара долго скрывала свои отношения от публики.

Как рассказывала Шоптенко, они познакомились благодаря работе около четырех с половиной лет назад. Сначала между ними не возникла любовь с первого взгляда, однако постепенно общение переросло в роман. Свадьбу возлюбленные отгуляли в исторической локации в Австрии.

Елена Шоптенко и Кристиан Кайрос / © instagram.com/alena_shoptenko

Интересно, что Кристиан активно поддерживает Украину и вовлекается в финансирование гуманитарных проектов во время полномасштабного вторжения. У обоих есть дети от предыдущих браков. Новый муж Шоптенко уже поладил с ее 8-летним сыном Алексеем.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле

Олимпийская чемпионка уже несколько лет строит отношения с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле. Пара обручилась в сентябре 2024 года, а в начале 2026-го сообщила, что ждет первенца.

Реклама

В июне 2026 года Ольга и Луиджи впервые стали родителями. У них родилась дочь Арианна. Тем временем со свадьбой звездные жени и невеста не спешат. Семья спортсменов сейчас проживает в Италии, но недавно Ольга периодически наведывалась на Родину.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле с дочерью

Ирина Сопонару и Рис

Актриса и звезда «Женского квартала» вышла замуж за британца Риса Бейнхэма в мае 2024 года. Свадьба состоялась в одной из гостиниц Киева, а сама роспись была организована отдельно и прошла в украинском стиле. Празднование финансово обеспечил мужчина.

Пара познакомилась еще в 2021 году, а в мае 2023-го Рис сделал предложение возлюбленной. Несмотря на британское происхождение, мужчина Сопонару долгое время живет в Украине. Ирина рассказывала, что он постоянно находится и работает здесь. Более того, за несколько месяцев он даже овладел украинским.

Пара время от времени посещает семью Риса в Великобритании. О будущем пополнении Спонара говорит осторожно, ведь боится рожать в условиях войны.

Ирина Сопонарю и Рис / © instagram.com/irinasoponaru

KOLA и Вячеслав

Певица KOLA, настоящее имя которой Анастасия Прудиус, в 2023 году тайно вышла замуж за Вячеслава в столице Чехии. Ее муж родом из Днепра, однако еще в детстве вместе с родителями эмигрировал в Израиль и ныне живет там. Он старше артистки на 13 лет.

Вячеслав работает в сфере медицины и имеет свой бизнес. От предыдущего брака у него есть дети. KOLA не показывает возлюбленного публике, поскольку тот не стремится к публичности. Супруги сейчас фактически живут на две страны и звезда делилась, что это очень истощает.

KOLA и ее муж Вячеслав / © instagram.com/kola__official

Алина Гросу и Роман Полянский

Певица состоит в браке с иностранцем — российским актером Романом Полянским. Пара долго не афишировала семейную жизнь, однако сейчас артистка не скрывает ее на публике и более открыто рассказывает о своей семье.

Весной 2024 года певица сообщила о втором замужестве, но на свадебных фотографиях скрыла лицо мужчины. Со временем поклонники идентифицировали ее избранника как Полянского, хотя сама артистка публично не подтверждала и не опровергала эту информацию. Позже стало известно, что у супругов родился сын Марк-Габриэль.

Алина Гросу и Роман Полянский с сыном / © instagram.com/alina_grosu

В настоящее время Гросу вместе с мужем и полугодовалым сыном окончательно поселилась в Украине. Певица объяснила, что хотела, чтобы первенец рос рядом с большой семьей, знал украинский язык и был связан с украинской культурой и традициями.

Алла Костромичева и Джейсон Капоне

Украинская супермодель более 10 лет состоит в браке с Джейсоном Капоне. Ее муж — американец итальянского происхождения. Супруги воспитывают двоих детей, а сама модель не слишком часто показывает семейную жизнь в соцсетях.

По словам Костромичевой, они познакомились на ужине, куда она поначалу даже не хотела уходить. Уже после десяти дней общения модель переехала к возлюбленному, а вскоре они поженились и создали крепкую семью. Долгое время они проживали в США, а с 2020 года эмигрировали в Пуэрто-Рико.

Алла Костромичева и Джейсон Капоне / © instagram.com/alla

Макс Чмерковский и Пета Маргатройд

Хореограф, которого в Украине знают как первого «Холостяка», построил семью с профессиональной танцовщицей Петой Маргатройд. Она имеет австралийско-американское происхождение и работает в сфере танцев.

Пара вместе с 2012 года, в 2015 году они обручились, а в 2017 году сыграли свадьбу в США. Супруги воспитывают троих сыновей — Шая, Рио и Милана. Чмерковский и Маргатройд продолжают вместе работать и воспитывать детей, а в этом году семья также сменила место жительства, переехав из Калифорнии во Флориду.

Макс Чмерковский и Пета Маргатройд с детьми / © instagram.com/petamurgatroyd

Сейчас возлюбленные продолжают танцевать и зарабатывать на этом деньги. В следующем году звезды отправляются в североамериканский тур, где будут выступать вместе с международной командой профессиональных танцовщиков.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик

Бывший футболист и президент Украинской ассоциации футбола уже более 20 лет состоит в браке с американской моделью Кристен Пазик. Она родилась в Миннеаполисе и имеет польские корни и познакомилась с украинцем далекого 2001 года.

Но уже в этом году супруги отпраздновали 22-ю годовщину брака. Шевченко и Пазик воспитывают четырех сыновей, а Кристен неоднократно публично демонстрировала поддержку мужа и Украины. Женщина занимается не только моделингом, но и развивает бренд мужской одежды.

Сейчас парочка проживает в Великобритании. Однако иногда Андрей Шевченко делает рабочие визиты на Родину.

Андрей Шевченко и Кристен Пазик / © Getty Images

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua собрала истории украинских знаменитостей, которые стали родителями благодаря усыновлению и показали, что семья может рождаться не только из кровной связи, а из любви, доверия и ежедневной заботы.

Новости партнеров