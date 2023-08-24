Украинские звезды показали, как сдавали кровь для военных

23 августа в одном из медицинских центров состоялось специальное мероприятие по забору крови.

Эта инициатива направлена на обеспечение крови для военных и гражданских пациентов Киевского городского центра крови. Такие выездные донорские меры способствуют поднятию сознания о важности донорства крови и способствуют формированию культуры донорства.

С началом полномасштабной войны россии против Украины потребность в донорской крови выросла на 60%. Но и до этого 2/3 пациентов, нуждающихся в переливании, не получали кровь вовремя.

На выездном заборе крови присутствовали наши героические военные: Анатолий Мельниченко, Давид Юнг, Александр Давыдов и Роман Ивченко (Феникс), которые пригласили всех поддерживать подобные инициативы и поделились своими историями и историями побратимов, нуждавшихся в переливании крови после тяжелых ранений.

Давид Юнг и Влад Дарвин

Влад Дарвин, Роман Ивченко, Александр Давыдов

Инициативу поддержали и украинские артисты – Мила Нитич и Влад Дарвин.

Мила Нитич

Украинские звезды сдали кровь для военных

Украинские звезды сдали кровь для военных

Они отметили важность акций такого рода и призвали всех, кто имеет возможность и соответствующее здоровье, присоединиться к донорским программам и делать регулярные взносы в это благородное дело.

"В Украине дефицит донорских материалов 70%, всех групп крови. К сдаче крови нужно готовиться по меньшей мере 4 суток, поэтому все срочные донации часто неэффективны. Я – за системный подход. Призываю всех зарегистрироваться в одной из донорских систем и стать донором на регулярной основе ", – отметил певец и композитор Влад Дарвин.

Организаторы мероприятия совместно с БФ "Вместе в будущее UA" и Киевским городским центром крови уже второй раз проводят такую инициативу. Медицинские работники медцентра также приняли активное участие в мероприятии, даря свою кровь для нуждающихся. Поскольку потребность в донорской крови постоянно растет, планируется продолжать проведение подобных выездных мероприятий в будущем.

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