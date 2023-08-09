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Украинские звезды со шрамами на теле: Крук облили кислотой, а Полякову избили мужчины

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1631
Время на прочтение
3 мин
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Украинские звезды со шрамами на теле: Крук облили кислотой, а Полякову избили мужчины

Валерия Крук, Оля Полякова

У кого из украинских звезд есть шрамы на теле и откуда они у них появились.

Поклонники привыкли видеть знаменитостей на экранах идеальными и без всяких недостатков во внешности.

Тем не менее, у звезд есть морщины, сыпь на теле, а также шрамы. Знаменитости не стесняются показать их и рассказать об их происхождении.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку об украинских звездах, у которых есть шрамы на лице и теле. Предлагаем посмотреть фото и узнать причину их появления.

Надя Дорофеева

У певицы есть шрам на груди, который она долго скрывала и только два года назад решилась о нем рассказать. У исполнительницы шесть лет назад диагностировали фиброаденому молочной железы, поэтому ей сделали операцию по ее удалению. Об опухоли сейчас Наде напоминает лишь шрам на груди.

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Анна Тринчер

У исполнительницы тоже есть шрамы на груди, которые остались после операции по увеличению груди. Однако знаменитость не собирается их скрывать. Как говорит Анна, шрамы маленькие и их почти не видно. Также для нее это напоминание, что она решилась на операцию и усовершенствовала себя.

Анна Тринчер / © instagram.com/annatrincher_official
Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Маша Ефросинина

У ведущей есть шрам на подбородке, который она получила в 16 лет. Знаменитость вместе со своим приятелем летом поехала за кукурузой и очень много времени провела на солнце. В результате Ефросинина получила тепловой удар и потеряла сознание. Когда ведущая падала, то ударилась подбородком о диван.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Лидия Таран

У ведущей есть шрам на лице, а именно между бровями. Его знаменитость получила еще в детстве, когда каталась на коньках с соседом. Мальчик неудачно сделал ласточку, когда было темно, а Таран в итоге получила шрам.

Лидия Таран / © пресс-служба канала
Лидия Таран / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Оля Полякова

У исполнительницы есть шрам над бровью. Его артистка получила еще в 17 лет после расставания с бойфрендом. Мужчина и в отношениях избивал Олю, а когда они разошлись, то он нанял "братков", которые жестоко избили артистку. В результате Полякова попала в больницу. Певица пыталась удалить шрам, шлифовала его 18 раз, однако он все еще есть на ее лице.

Оля Полякова / ©
Оля Полякова

Валерия Крук

Ведущая получила серьезные химические ожоги, когда ей было всего 22 года. Знаменитость тогда облили кислотой. Серьезные травмы были на груди, шее и руке Валерии. Прежде всего, что сделали врачи, это спасли зрение. Далее ведущую ждал длительный путь реабилитации. Валерия пыталась избавиться от ожогов, поэтому делала операции по пересадке кожи. Из-за хирургического вмешательства в Крук остались шрамы. Знаменитость не хотела иметь их на теле и перекрыла татуировками.

Валерия Крук / © instagram.com/valeriyakruk
Валерия Крук / Фото: instagram.com/valeriyakruk

Марина KRUTЬ

Певица и бандуристка получила серьезные травмы в восемь лет. Будущая артистка разлила на себя кипяток, получила ожоги 3-4 степени и провела в больнице четыре месяца. Шрамов можно было избавиться, но у семьи не было на это денег. Марина постоянно комплексовала из-за этого, скрывала шрамы и даже боялась, что ее из-за этого никто не полюбит. В конце концов KRUTЬ приняла и полюбила свое тело.

KRUTЬ / © instagram.com/bandura_krut
KRUTЬ / Фото: instagram.com/bandura_krut

Камалия

У певицы есть шрам внизу живота. Он у исполнительницы появился в результате удаления аппендицита. Артистка не удаляла его и не стеснялась продемонстрировать даже в своих клипах.

Камалия / ©
Камалия

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Дата публикации
Просмотры
1631
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