Украинские звезды со шрамами на теле: Крук облили кислотой, а Полякову избили мужчины

У кого из украинских звезд есть шрамы на теле и откуда они у них появились.

Поклонники привыкли видеть знаменитостей на экранах идеальными и без всяких недостатков во внешности.

Тем не менее, у звезд есть морщины, сыпь на теле, а также шрамы. Знаменитости не стесняются показать их и рассказать об их происхождении.

Редакция сайта ТСН.ua собрала подборку об украинских звездах, у которых есть шрамы на лице и теле. Предлагаем посмотреть фото и узнать причину их появления.

Надя Дорофеева

У певицы есть шрам на груди, который она долго скрывала и только два года назад решилась о нем рассказать. У исполнительницы шесть лет назад диагностировали фиброаденому молочной железы, поэтому ей сделали операцию по ее удалению. Об опухоли сейчас Наде напоминает лишь шрам на груди.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Анна Тринчер

У исполнительницы тоже есть шрамы на груди, которые остались после операции по увеличению груди. Однако знаменитость не собирается их скрывать. Как говорит Анна, шрамы маленькие и их почти не видно. Также для нее это напоминание, что она решилась на операцию и усовершенствовала себя.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Маша Ефросинина

У ведущей есть шрам на подбородке, который она получила в 16 лет. Знаменитость вместе со своим приятелем летом поехала за кукурузой и очень много времени провела на солнце. В результате Ефросинина получила тепловой удар и потеряла сознание. Когда ведущая падала, то ударилась подбородком о диван.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Лидия Таран

У ведущей есть шрам на лице, а именно между бровями. Его знаменитость получила еще в детстве, когда каталась на коньках с соседом. Мальчик неудачно сделал ласточку, когда было темно, а Таран в итоге получила шрам.

Лидия Таран / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Оля Полякова

У исполнительницы есть шрам над бровью. Его артистка получила еще в 17 лет после расставания с бойфрендом. Мужчина и в отношениях избивал Олю, а когда они разошлись, то он нанял "братков", которые жестоко избили артистку. В результате Полякова попала в больницу. Певица пыталась удалить шрам, шлифовала его 18 раз, однако он все еще есть на ее лице.

Оля Полякова

Валерия Крук

Ведущая получила серьезные химические ожоги, когда ей было всего 22 года. Знаменитость тогда облили кислотой. Серьезные травмы были на груди, шее и руке Валерии. Прежде всего, что сделали врачи, это спасли зрение. Далее ведущую ждал длительный путь реабилитации. Валерия пыталась избавиться от ожогов, поэтому делала операции по пересадке кожи. Из-за хирургического вмешательства в Крук остались шрамы. Знаменитость не хотела иметь их на теле и перекрыла татуировками.

Валерия Крук / Фото: instagram.com/valeriyakruk

Марина KRUTЬ

Певица и бандуристка получила серьезные травмы в восемь лет. Будущая артистка разлила на себя кипяток, получила ожоги 3-4 степени и провела в больнице четыре месяца. Шрамов можно было избавиться, но у семьи не было на это денег. Марина постоянно комплексовала из-за этого, скрывала шрамы и даже боялась, что ее из-за этого никто не полюбит. В конце концов KRUTЬ приняла и полюбила свое тело.

KRUTЬ / Фото: instagram.com/bandura_krut

Камалия

У певицы есть шрам внизу живота. Он у исполнительницы появился в результате удаления аппендицита. Артистка не удаляла его и не стеснялась продемонстрировать даже в своих клипах.

Камалия

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