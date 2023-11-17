Украинские звезды, замужние за россиянами: как сложилась их семейная жизнь

До того, как РФ развязала войну в Украине, многие украинские звезды пытались построить там карьеру. Однако некоторые из них еще и устраивали в России личную жизнь.

В частности, и не одна известная украинка выходила замуж за россиянина. Однако обычно эти браки не заканчивались хеппи-эндом. Одна развелась, другая терпит абьюз, а третья стала жертвой домашнего насилия.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, какие украинские звезды замужем за россиянами и как сложилась их семейная жизнь.

Алина Гросу

Украинская певица вышла замуж за россиянина летом 2019 года. Ее избранником стал бизнесмен Александр Комков. Брак продержался недолго. Уже через полгода супруги развелись. Причиной тому, как говорила Гросу, стало то, что Александру понравилась другая женщина, с которой он попытался закрутить роман. Тем временем Гросу ушла от мужа. Также исполнительница признавалась, что в их браке зарабатывала в основном она, а ее это не устраивало.

Алина Гросу и Александр Комков / Фото: instagram.com/alina_grosu

Надежда Мейхер

Певица вышла замуж за россиянина в 2014 году. Избранником артистки стал бизнесмен Михаил Уржумцев, от которого она родила двух дочерей. До полномасштабной войны в Украине Мейхер с детьми находилась в Киеве, между тем ее муж жил на две страны. С 2022 года певица живет за границей. О войне Мейхер в фотоблоге публиковала несколько постов, а вот ее муж воздерживался от комментариев. Более того, Уржумцев продолжает активно развивать свой бизнес в РФ. Распространяются слухи, что пара на грани развода.

Надежда Мейхер и Михаил Урумжувцев / Фото: viva.ua

Anna Asti

Певица вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина в ноябре 2020 года. Она жила с россиянином в РФ и активно развивала там свою карьеру. Неудивительно, когда началась полномасштабная война Anna Asti выбрала Россию. Хоть в начале российского вторжения исполнительница была в Украине, это не помешало ей поддерживать страну-агрессора. Кстати, в Сети ходят слухи, что их брак счастливым назвать тяжело. Поговаривают, что Юркин еще тот абьюзер.

Анна Asti с мужем / Фото: instagram.com/asti

Галина Безрук

Актриса вышла замуж за российского актера Артема Алексеева в августе 2016 года, а уже в декабре у них родилась дочь. Супруги жили в РФ. Когда началась полномасштабная война в Украине, Безрук выбрала молчание. Актриса осталась в России и продолжает там сниматься в фильмах и сериалах. Как говорила Галина, она выбирает семью, а не страну. Правда, за полгода до начала полномасштабной войны Безрук жаловалась на своего мужа. Актриса говорила, что он постоянно пьет и даже поднимает на нее руку. Тогда Безрук была решительно настроена не просто уйти от него, а даже убежать.

Галина Безрук с мужем / Фото: facebook.com/galina.bezruk

Алина Астровская

Певица 2021 года вышла замуж за российского телеведущего Антона Лаврентьева. Уже в марте 2022 года исполнительница родила от него сына. О войне Астровска ни разу не сказала ни слова. Артистка живет в РФ, наслаждается там жизнью, зарабатывает кровавые рубли, а об Украине и не упоминает.

Алина Астровская с мужем / Фото: instagram.com/alina_astrovskaya

Инна Цимбалюк

Украинская модель и ведущая в 2013 году вышла замуж за российского бизнесмена Игоря Пестрикова. В 2015 году знаменитость родила от него дочь. О войне в Украине Цимбалюк молчит. Лишь однажды она в фотоблоге оговорилась, что молится за свое государство, однако этот пост быстро исчез.

Инна Цымбалюк с мужем / Фото: facebook.com/tsymbaliuk.inna

Регина Тодоренко

Певица вышла замуж за россиянина осенью 2018 года. Избранником Регины стал российский певец Влад Топалов, от которого она родила двоих сыновей. Конечно, о полномасштабной войне в Украине супруги и слова не сказали, ведь кровавые рубли оказались важнее совести. Говорят, что Топалов бьет Тодоренко и активно принимает наркотики. Однако даже домашнее насилие не мешает артистке оставаться с мужем в РФ.

Регина Тодоренко и Влад Топалов / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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