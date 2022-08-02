Украинские звезды, жизнь которых унес рак

Каждый год в результате онкозаболеваний умирают миллионы людей.

Коварная болезнь не жалеет ни детей, ни взрослых. Также рак уносит жизни известных артистов.

Так, недавно Украину всколыхнула трагическая новость о смерти ведущей Русланы Писанки, а на днях ушла из жизни блогер Вера Бочкур.

Редакция сайта ТСН.ua чтит память известных украинских людей, умерших в результате онкологии.

Богдан Ступка

Богдан Ступка

22 июля в 2012 году не стало легендарного актера Богдана Ступки. В январе у него диагностировали рак кости. Болезнь стремительно прогрессировала и унесла жизни звезды в возрасте 70 лет.

Ступка скончался около шести утра в киевской больнице "Феофания", где провел четыре месяца. Знаменитость никогда не жаловался на плохое самочувствие, поэтому о его диагнозе мало кто знал.

Олесь Терещенко

Олесь Терещенко / Фото: facebook.com/ot.profile

Известный украинский журналист и ведущий Олесь Терещенко умер в результате онкозаболевания 12 марта в 2018 году. О его тяжелой болезни стало известно в августе в 2017-м. Тогда один из создателей ТСН публично обратился за помощью ко всем знакомым и небезразличным.

Олесь Терещенко / Фото: facebook.com/ot.profile

При этом свой онкологический диагноз Олесь называл не приговором, а вызовом. Несмотря на сложную болезнь, он не терял оптимизма и веры, что скоро вернется на экраны. Олесю Терещенко было 43 года.

Марина Куклина-Май

Марина Куклина-Май / Фото: instagram.com/marinamaykuklina

Украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май скончалась 5 октября в 2019 году. Ей было всего 33 года.

Актриса была известна своими ролями в сериалах "Пес", "Анна Герман" и "Женский врач". Марина долго вела борьбу с тяжелым онкологическим заболеванием.

Марина Куклина-Май / Фото: instagram.com/marinamaykuklina

Дмитрий Манифест

Дмитрий Манифест / Фото: пресслужба каналу "1+1"

13 октября в 2020 году онкология унесла жизнь талантливого украинского оператора и режиссера Дмитрия Манифеста. Он скончался в возрасте 30 лет.

Манифест был основателем Manifest Production и сотрудничал со многими артистами. В частности, режиссер снял клипы для DZIDZIO, Ivan Navi, Тины Кароль, Оли Поляковой, Алины Гросу, СКАЙ и многих других звезд.

Дмитрий Манифест / Фото: instagram.com/tarabarova

Иван Марченко

Иван Марченко

2 марта в 2021-м стало известно о смерти украинского актера и режиссера Ивана Марченко. Ему было 44 года. Звезда сериалов "Сваты" и "Женский врач" долгое время боролся с онкологическим заболеванием. В 2014 году у него диагностировали хонросаркому.

Иван Марченко / Фото: kino-teatr.ru

Руслана Писанка

Руслана Пысанка / Фото: facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

19 июля известная телеведущая и актриса Руслана Писанка умерла в результате онкологии. Знаменитости не стало в возрасте 56 лет в Германии. Там у нее диагностировали рак. Врачи уже ничего не могли сделать, ведь болезнь была запущена и прогрессировала.

Впрочем, Руслана боролась до последнего.

Руслана Пысанка / Фото: instagram.com/marichkapadalko

Прощание с ведущей состоится 2 августа в 10 утра в Германии, в городе Кайзерлаутерн по адресу Доннерсберг штрассе 78. После оформления всех соответствующих бумаг прах Русланы доставят в Украину. Уже в Киеве муж Писанки похоронит ее на Байковом кладбище.

Вера Бочкур

Вера Бочкур / Фото: instagram.com/happyverochka

На днях скончалась блогер из Кропивницкого Вера Бочкур, которая в течение четырех лет боролась с четвертой стадией рака толстого кишечника. Она ушла из жизни в возрасте 31 года.

Вера проходила лечение вместе со своим сыном. В 2018 году, когда Максиму было всего 5 месяцев, у ребенка диагностировали рак. Вера готовилась стать донором, поскольку был риск пересадки печени. Во время обследования блогерша узнала свой страшный диагноз – рак толстого кишечника с метастазами в печень.

Малыш поправился через 10 месяцев борьбы. Вера, несмотря на совсем неутешительные прогнозы врачей, прожила еще четыре года.

Вера Бочкур с сыном / Фото: instagram.com/happyverochka

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку об украинских звездах, чьи дома уничтожили вражеские снаряды. После начала полномасштабной войны тысячи украинцев остались без крыши над головой, среди них есть и известные люди.

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