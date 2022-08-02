Украинские звезды, жизнь которых унес рак

Каждый год в результате онкозаболеваний умирают миллионы людей.
Коварная болезнь не жалеет ни детей, ни взрослых. Также рак уносит жизни известных артистов.
Так, недавно Украину всколыхнула трагическая новость о смерти ведущей Русланы Писанки, а на днях ушла из жизни блогер Вера Бочкур.
Редакция сайта ТСН.ua чтит память известных украинских людей, умерших в результате онкологии.
Богдан Ступка
22 июля в 2012 году не стало легендарного актера Богдана Ступки. В январе у него диагностировали рак кости. Болезнь стремительно прогрессировала и унесла жизни звезды в возрасте 70 лет.
Ступка скончался около шести утра в киевской больнице "Феофания", где провел четыре месяца. Знаменитость никогда не жаловался на плохое самочувствие, поэтому о его диагнозе мало кто знал.
Олесь Терещенко
Известный украинский журналист и ведущий Олесь Терещенко умер в результате онкозаболевания 12 марта в 2018 году. О его тяжелой болезни стало известно в августе в 2017-м. Тогда один из создателей ТСН публично обратился за помощью ко всем знакомым и небезразличным.
При этом свой онкологический диагноз Олесь называл не приговором, а вызовом. Несмотря на сложную болезнь, он не терял оптимизма и веры, что скоро вернется на экраны. Олесю Терещенко было 43 года.
Марина Куклина-Май
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май скончалась 5 октября в 2019 году. Ей было всего 33 года.
Актриса была известна своими ролями в сериалах "Пес", "Анна Герман" и "Женский врач". Марина долго вела борьбу с тяжелым онкологическим заболеванием.
Дмитрий Манифест
13 октября в 2020 году онкология унесла жизнь талантливого украинского оператора и режиссера Дмитрия Манифеста. Он скончался в возрасте 30 лет.
Манифест был основателем Manifest Production и сотрудничал со многими артистами. В частности, режиссер снял клипы для DZIDZIO, Ivan Navi, Тины Кароль, Оли Поляковой, Алины Гросу, СКАЙ и многих других звезд.
Иван Марченко
2 марта в 2021-м стало известно о смерти украинского актера и режиссера Ивана Марченко. Ему было 44 года. Звезда сериалов "Сваты" и "Женский врач" долгое время боролся с онкологическим заболеванием. В 2014 году у него диагностировали хонросаркому.
Руслана Писанка
19 июля известная телеведущая и актриса Руслана Писанка умерла в результате онкологии. Знаменитости не стало в возрасте 56 лет в Германии. Там у нее диагностировали рак. Врачи уже ничего не могли сделать, ведь болезнь была запущена и прогрессировала.
Впрочем, Руслана боролась до последнего.
Прощание с ведущей состоится 2 августа в 10 утра в Германии, в городе Кайзерлаутерн по адресу Доннерсберг штрассе 78. После оформления всех соответствующих бумаг прах Русланы доставят в Украину. Уже в Киеве муж Писанки похоронит ее на Байковом кладбище.
Вера Бочкур
На днях скончалась блогер из Кропивницкого Вера Бочкур, которая в течение четырех лет боролась с четвертой стадией рака толстого кишечника. Она ушла из жизни в возрасте 31 года.
Вера проходила лечение вместе со своим сыном. В 2018 году, когда Максиму было всего 5 месяцев, у ребенка диагностировали рак. Вера готовилась стать донором, поскольку был риск пересадки печени. Во время обследования блогерша узнала свой страшный диагноз – рак толстого кишечника с метастазами в печень.
Малыш поправился через 10 месяцев борьбы. Вера, несмотря на совсем неутешительные прогнозы врачей, прожила еще четыре года.
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку об украинских звездах, чьи дома уничтожили вражеские снаряды. После начала полномасштабной войны тысячи украинцев остались без крыши над головой, среди них есть и известные люди.
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