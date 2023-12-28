Украинских звезд кинули на 10 млн перед праздниками: что произошло, комментарий полиции

В украинском шоу-бизнесе произошел громкий скандал. Певиц Злату Огневич и Руслану и группу "Скай" кинули на немалую сумму средств.

Первой о неприятном инциденте рассказала Огневич. Она сообщила, что ей приходится отменять благотворительные концерты. Причиной тому стало то, что компания, которая организовывала ее выступления, прекратила выходить на связь. Злата утверждала, что основатель агентства Тарас Доненко просто исчез с ее средствами.

"Концертная компания, которая организовывала мои концерты, оказалась мошеннической. Ее основатель — Тарас Доненко — мошенник и безответственный человек. Мне очень досадно, что средства, которые я планировала задонатить на ВСУ находятся у Тараса Доненко. И он исчез вместе с этими средствами", — говорила Злата.

Злата Огневич столкнулась с мошенниками

Оказалось, что не только она пострадала. В частности, на деньги кинули певицу Руслану и группу "Скай". В эфире телемарафона лидер коллектива Олег Собчук вышел на связь и рассказал, что произошло. По его словам, Тарас Доненко присвоил себе средства, собранные на продаже билетов на концерт.

"Мы приняли решение не отменять концерты. Два из них мы уже провели, дальше концерты будут перенесены на март. Если мы отменим концерты, то мы просто поставим людей в тупик – и концерты не получат, и деньги назад не вернут, потому что они были украденные. Залы проданы, а денег нет. Эти деньги должны были пойти на аренду помещений, оплату звука и света. Они туда не пошли. Они пошли в карман Тараса Доненко", — рассказал Собчук.

Олег Собчук / Фото: instagram.com/sob4uk

По словам музыканта, Тарас Доненко присвоил себе более 10 миллионов. Из-за него якобы пострадали не только артисты, но и другие люди, ответственные за проведение концертов.

"Человек (Тарас Доненко – прим. ред.) потихоньку залезал в долги, и не только с артистами, но и с прокатчиками. Там более 10 миллионов задолженности разным людям, которые сделали свою работу, но не получили за это средства. Это несмотря не те средства, которые он взял заранее", — добавил Собчук.

В полиции уже прокомментировали обвинения артистов. В частности, начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киеве Дмитрий Грищенко подтвердил, что к ним поступило соответствующее заявление. Открыто уголовное производство. Если будет доказано, что Тарас Доненко действительно присвоил средства, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

"В Печерское управление полиции поступило соответствующее заявление. Оно было сразу зарегистрировано. По определенному факту уже начато уголовное производство. Оно начато за 2 ч. статьи 191 Уголовного кодекса Украины – это присвоение и растрата имущества или завладение им путем злоупотребления особым положением. По данному уголовному производству проводятся первоочередные следственные действия. Лицу, которое будет признано виновным в суде, грозит наказание лишением свободы от 5 до 8 лет", — прокомментировали в полиции.

Журналисты пытались связаться с Тарасом Доненко и концертным агентством, однако никто не отвечал. Кроме того, по адресу, где якобы находится компания, все было закрыто. Соседи, что живут возле помещения, утверждали, что не слышали ни о каком концертном агентстве поблизости.

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