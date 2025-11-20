Украинский актер после потери пальца на руке признался, как изменилась его жизнь: "Есть определенные сложности"

Артур Логай / © instagram.com/logai.arthur

Известный украинский актер Артур Логай, которому оторвало палец в развлекательном центре, признался, как изменилась его жизнь.

Ужасный инцидент произошел летом. Артур Логай в Instagram-stories признается, что уже привык. Правда, определенные сложности все же есть. По словам артиста, иногда он может удариться о что-то фалангой пальца или зацепиться, а это больно, поскольку место со швом еще чувствительное. Также актер испытывает в последнее время фантомные боли.

Кроме того, Артур Логай может упустить что-то из рук. Правда, даже здесь знаменитость не теряет чувство юмора и шутит, что у него теперь есть правдоподобная отмазка "дырявые руки".

Пост Артура Логая / © instagram.com/logai.arthur

"Можно сказать, что привык. Есть определенные сложности, но они минимальны. Иногда ударяюсь этим огрызком, когда что-то быстро хочу взять, цепляюсь за карман. Это больно, потому что палец все еще чувствителен на месте шва. В последнее время стал "ныть", хотя до этого уже не болел с сентября. До этого были фантомные ощущения. Ну и могу что-то выронить из рук, но теперь железное и правдивое оправдание: руки дырявые", - поделился актер.

Отметим, в августе Артур Логай сообщил, что серьезно травмировался в одном из развлекательных центров Киева. Артисту оторвало палец на скалодроме. Инцидент произошел из-за того, что актер не снял обручальное кольцо.