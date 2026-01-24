Украинский артист балета оскандалился появлением в "Лебедином озере": у мужчины аннулировали бронирование

Сергей Кривоконь

Звезду Национальной оперы Украины Сергея Кривоконя и его жену, приму-балерину Наталью Мацак, резко раскритиковали.

Звезд настигла критика после того, как они присоединились к United European Ballet и решили в Швейцарии выступить в балете «Лебединое озеро», поставленном российским режиссером Львом Ивановым. По информации театра, Кривоконю удалось получить бронирование для гастролей по Европе, однако после публичного резонанса его аннулировали.

«Артистам балета Национальной оперы Украины Наталье Мацак и Сергею Кривоконю на основании их заявлений в соответствии с действующим законодательством Украины был предоставлен отпуск. Об их планах, в частности, относительно участия в исполнении произведений русской классики, театру заранее не было известно и никакой информации по этому поводу от них или из других источников мы не получали. В дальнейшем из социальных сетей стало известно об их участии в балете „Лебединое озеро“, что, безусловно, вызвало возмущение, поскольку нарушает нормы корпоративной этики и решение коллектива относительно неучастия в спектаклях российских авторов. Учитывая изложенное, бронирование Сергея Кривоконя было аннулировано»,— прокомментировала ситуацию Нацопера в комментарии LB.ua.

Украинские балерины выступили в… российском балете! скандал набирает обороты

К слову, инцидент раскрыла коллега танцовщиков, балерина Виктория Зварич, которая подчеркнула, что участие Кривоконя и Мацак в постановке популяризирует культуру страны-агрессора и несет репутационные риски для театра.

В Национальной опере пообещали, что инцидент не останется без внимания. После начала войны коллектив принял решение изъять произведения российских композиторов из репертуара. Уже с официального сайта театра убрали имена Кривоконя и Мацак из состава труппы. Министерство культуры Украины также осудило поступок: участие украинских артистов в спектаклях по произведениям российских композиторов во время войны считают недопустимым.

