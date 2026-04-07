ТСН в социальных сетях

Украинский блогер-миллионник после отречения от Украины женился на известной россиянке в РФ

Предатель с Днепропетровщины Артур Бабич женился и цинично радуется жизни с российским паспортом.

Артур Бабич и Анна Покров

Артур Бабич и Анна Покров

Скандальный блогер Артур Бабич, который родился на Днепропетровщине, окончательно закрепил свой выбор во время войны в Украине — не только политический, но и личный.

Теперь он официально связал жизнь со страной-агрессором, женившись на россиянке. Избранницей предателя стала блогер-миллионник Анна Покров. Пара, которая находится в отношениях уже пять лет, тайком расписалась в Санкт-Петербурге. Без гостей, но с показательной демонстрацией колец в государстве, которое ежедневно убивает украинцев. Пышную свадьбу они планируют сыграть летом.

Артур Бабич и Анна Покров

Артур Бабич и Анна Покров

Артур Бабич и Анна Покров

Артур Бабич и Анна Покров

К слову, бывший украинец Артур Бабчич выбрал пророссийскую позицию уже давно. Еще до полномасштабной войны он уехал в Россию, где начал строить карьеру. А в 2020 году начал крутить роман с россиянкой Анной Покров.

В 2022 году мужчина выезжал в США переждать первые дни большой войны, но впоследствии вернулся из-за перспектив кровавых заработков в РФ. Впоследствии он не просто остался в России, но и начал откровенно подыгрывать кремлевской риторике. Бабич публично восхвалял российскую власть и даже заявлял о готовности воевать на стороне оккупантов — против собственной Родины.

Апогеем этого падения стало получение российского гражданства в конце прошлого года. На фоне ежедневных обстрелов украинских городов, в том числе и его родной Днепропетровщины, блогера это, похоже, совсем не смущает — наоборот, он с улыбкой хвастался паспортом страны-террористки и без стеснения называл ее «домом».

