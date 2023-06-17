Украинский хореограф Александр Лещенко на America's Got Talent произвел фурор своим номером

Украинский танцор Александр Лещенко покорил сцену знаменитого шоу America's Got Talent в США.

Хореограф вышел на сцену талант-шоу вместе со своей женой Линой и уже в начале знакомства с жюри получил поддержку от зала, когда зрители и судьи услышали, что они из Украины.

Александр показал необычный с голографическим 4D танцевальный номер, в котором объединил компьютерные технологии с хореографией. Номер артиста произвел настоящий фурор среди зрителей и подарил танцору четыре "Да" от членов жюри.

Как рассказал Лещенко в "Сніданку.Вихідний", над этой постановкой он начал работать еще четыре года назад и впервые показал ее в Украине. Кстати, визуальные эффекты для номера были созданы украинской компанией.

"Если честно, мы не ожидали именно такой реакции. Номер уже существовал, как таковой, и я уже понимал реакцию зрителя, как его воспринимают. Я себе думал примерно, что мы должны достойно представить страну. Но мы не ожидали что, всем настолько понравится. Это была столь живая реакция и от жюри, и от людей. Я получаю не сотни, а тысячи сообщений ежедневно", — поделился Лещенко.

По словам Александра, на шоу они с женой даже не смогли удержать слез, когда зрительный зал в течение двух минут после их фразы "Мы из Украины" аплодировал им.

Сейчас танцор вернулся в Украину и начал подготовку в полуфинал America's Got Talent. Хореограф не стал раскрывать подробности номера, но намекнул, что он будет очень чувственным.

Читайте также: