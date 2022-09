Украинский музыкант Алексей Костылев и фешен инфлюенсер Адриана Туркевич обручены

Украинский рэпер и бизнесмен Алексей Костылев сделал предложение своей девушке, блоггеру и модели Адриане Туркевич.

По словам девушки, Алексей устроил ей идеальный сюрприз, исполнив детскую мечту: сокровенный вопрос will you marry me? пронеслось по небу над побережьем Майами. Адриана ответила "да", и пара поделилась новостью в сети.

Подписчики уже бурно обсуждают предстоящую свадьбу, хотя Алексей и Адриана пока не раскрывают подробностей о планировании торжеств. Впрочем, нет сомнений в том, что он будет стильным и ярким.

Инфлюэнсеры делятся с аудиторией контентом из США: Алексей не скрывает, что поездка связана как с развитием бизнеса Ninja, так и с творческими проектами. Адриана со своей стороны активно развивает свой фэшн-блог и завоевывает западный бьюти-рынок.