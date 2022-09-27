Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинский музыкант Алексей Костылев и фешен инфлюенсер Адриана Туркевич обручены Пресс-релиз

Дата публикации
Просмотры
272
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинский музыкант Алексей Костылев и фешен инфлюенсер Адриана Туркевич обручены

Алексей не скрывает, что поездка связана как с развитием бизнеса Ninja, так и с творческими проектами.

Украинский рэпер и бизнесмен Алексей Костылев сделал предложение своей девушке, блоггеру и модели Адриане Туркевич.

По словам девушки, Алексей устроил ей идеальный сюрприз, исполнив детскую мечту: сокровенный вопрос will you marry me? пронеслось по небу над побережьем Майами. Адриана ответила "да", и пара поделилась новостью в сети.

Подписчики уже бурно обсуждают предстоящую свадьбу, хотя Алексей и Адриана пока не раскрывают подробностей о планировании торжеств. Впрочем, нет сомнений в том, что он будет стильным и ярким.

©

Инфлюэнсеры делятся с аудиторией контентом из США: Алексей не скрывает, что поездка связана как с развитием бизнеса Ninja, так и с творческими проектами. Адриана со своей стороны активно развивает свой фэшн-блог и завоевывает западный бьюти-рынок.

Дата публикации
Просмотры
272
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация