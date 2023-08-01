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Украинский певец из-за границы оскандалился заявлением: "Все равно на Украину и на трагедии каждый день"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Украинский певец из-за границы оскандалился заявлением: "Все равно на Украину и на трагедии каждый день"

Иван Збарский, он же Zbaraski / Фото: instagram.com/ivanzbaraski

Артист поделился своими размышлениями и переживаниями и нарвался на хейт.

Украинский певец из Тернопольской области Zbaraski, настоящее имя которого Иван Збарский, сделал скандальное заявление в Сети.

Артист, который якобы уехал в Нидерланды за три недели до начала полномасштабного вторжения, поделился своими размышлениями, страхами и переживаниями. Среди прочего музыкант признался, что устал от многих вещей, в том числе от войны. Zbaraski написал, что ему все равно на Украину и трагедии, которые ежедневно происходят в стране. Также певцу все равно и на трагедию, которая возникла в результате подрыва Каховской ГЭС, хотя сам он выпустил песню об этом и делал благотворительный сбор.

"Мне все равно на Украину. Я сижу здесь и делаю вид, что что-то делаю, что волонтеру и это хорошо. Мне все равно на Каховку и на трагедии каждый день. Я не знаю, какую цель преследую, когда пишу песни о войне... Я подключил сбор на песню, потому что так правильно", — описал свое состояние музыкант.

Скандальный пост Ивана Збарского, он же Zbaraski / © instagram.com/ivanzbaraski
Скандальный пост Ивана Збарского, он же Zbaraski / Фото: instagram.com/ivanzbaraski

Очевидно, Zbaraski поделился своими переживаниями и страхами и намекнул, что его психоэмоциональное состояние ухудшилось. Однако многие не оценили такую откровенность артиста. Певцу в комментариях написали, что устать от войны – это нормально, но жаловаться из-за границы – это тупо.

  • Не вытаскивать – ок. Высыпать подобную чушь на всеобщее обозрение, сидя в Европе, — не ок. Это не откровенность, это ничтожество.
  • Все равно на Украину, Каховку, трагедии? Простите, но можно подбирать слова. Военные не устали? Вот же. Очень неэмпатично. Всегда можно обратиться за психологической помощью, если вы не вытаскиваете, это ок!
  • Отказывайся от гражданства, если тебе на Украину все равно.
Иван Збарский, он же Zbaraski / © instagram.com/ivanzbaraski
Иван Збарский, он же Zbaraski / Фото: instagram.com/ivanzbaraski

Отметим, Иван Збарский – украинский музыкант, который в свое время работ Вовой со Львова и Alina Pash. Сейчас он находится в Нидерландах, куда выехал якобы до начала полномасштабной войны.

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Дата публикации
Просмотры
2229
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