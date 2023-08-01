Украинский певец из-за границы оскандалился заявлением: "Все равно на Украину и на трагедии каждый день"

Украинский певец из Тернопольской области Zbaraski, настоящее имя которого Иван Збарский, сделал скандальное заявление в Сети.

Артист, который якобы уехал в Нидерланды за три недели до начала полномасштабного вторжения, поделился своими размышлениями, страхами и переживаниями. Среди прочего музыкант признался, что устал от многих вещей, в том числе от войны. Zbaraski написал, что ему все равно на Украину и трагедии, которые ежедневно происходят в стране. Также певцу все равно и на трагедию, которая возникла в результате подрыва Каховской ГЭС, хотя сам он выпустил песню об этом и делал благотворительный сбор.

"Мне все равно на Украину. Я сижу здесь и делаю вид, что что-то делаю, что волонтеру и это хорошо. Мне все равно на Каховку и на трагедии каждый день. Я не знаю, какую цель преследую, когда пишу песни о войне... Я подключил сбор на песню, потому что так правильно", — описал свое состояние музыкант.

Скандальный пост Ивана Збарского, он же Zbaraski / Фото: instagram.com/ivanzbaraski

Очевидно, Zbaraski поделился своими переживаниями и страхами и намекнул, что его психоэмоциональное состояние ухудшилось. Однако многие не оценили такую откровенность артиста. Певцу в комментариях написали, что устать от войны – это нормально, но жаловаться из-за границы – это тупо.

Не вытаскивать – ок. Высыпать подобную чушь на всеобщее обозрение, сидя в Европе, — не ок. Это не откровенность, это ничтожество.

Все равно на Украину, Каховку, трагедии? Простите, но можно подбирать слова. Военные не устали? Вот же. Очень неэмпатично. Всегда можно обратиться за психологической помощью, если вы не вытаскиваете, это ок!

Отказывайся от гражданства, если тебе на Украину все равно.

Иван Збарский, он же Zbaraski / Фото: instagram.com/ivanzbaraski

Отметим, Иван Збарский – украинский музыкант, который в свое время работ Вовой со Львова и Alina Pash. Сейчас он находится в Нидерландах, куда выехал якобы до начала полномасштабной войны.

Читайте также: