Украинский певец из-за границы оскандалился заявлением: "Все равно на Украину и на трагедии каждый день"

Артист поделился своими размышлениями и переживаниями и нарвался на хейт.
Украинский певец из Тернопольской области Zbaraski, настоящее имя которого Иван Збарский, сделал скандальное заявление в Сети.
Артист, который якобы уехал в Нидерланды за три недели до начала полномасштабного вторжения, поделился своими размышлениями, страхами и переживаниями. Среди прочего музыкант признался, что устал от многих вещей, в том числе от войны. Zbaraski написал, что ему все равно на Украину и трагедии, которые ежедневно происходят в стране. Также певцу все равно и на трагедию, которая возникла в результате подрыва Каховской ГЭС, хотя сам он выпустил песню об этом и делал благотворительный сбор.
"Мне все равно на Украину. Я сижу здесь и делаю вид, что что-то делаю, что волонтеру и это хорошо. Мне все равно на Каховку и на трагедии каждый день. Я не знаю, какую цель преследую, когда пишу песни о войне... Я подключил сбор на песню, потому что так правильно", — описал свое состояние музыкант.
Очевидно, Zbaraski поделился своими переживаниями и страхами и намекнул, что его психоэмоциональное состояние ухудшилось. Однако многие не оценили такую откровенность артиста. Певцу в комментариях написали, что устать от войны – это нормально, но жаловаться из-за границы – это тупо.
- Не вытаскивать – ок. Высыпать подобную чушь на всеобщее обозрение, сидя в Европе, — не ок. Это не откровенность, это ничтожество.
- Все равно на Украину, Каховку, трагедии? Простите, но можно подбирать слова. Военные не устали? Вот же. Очень неэмпатично. Всегда можно обратиться за психологической помощью, если вы не вытаскиваете, это ок!
- Отказывайся от гражданства, если тебе на Украину все равно.
Отметим, Иван Збарский – украинский музыкант, который в свое время работ Вовой со Львова и Alina Pash. Сейчас он находится в Нидерландах, куда выехал якобы до начала полномасштабной войны.
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