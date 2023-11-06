Украинский певец опозорился заявлением о Польше и призвал поляков "вступить в российскую империю"

Солист украинской группы "Пошлая Молли", певец Кирилл Тимошенко раскритиковал польский язык и выдал порцию бреда о Польше.

В своем Instagram музыкант, который ныне находится за границей, заявил, что его раздражает польский язык. В то же время певец принялся расхваливать российский и посоветовал полякам учить именно его, ведь он, по его мнению, "нормальный".

Но на этом порция бреда от Кирилла Тимошенко не закончилась. Он выдал, что Польше вообще следует "вступить в российскую империю". Весь свой спич музыкант сопровождал бранью.

"Знаете, что меня раздражает в Польше? Меня раздражает польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом й**ном языке, когда есть русский язык. Я не понимаю...Чуваки, просто учите, бл*дь, русский и говорите на нормальном языке. Есть же русская империя. Просто вступите в нее, бл*дь, как раньше. И говорите на нормальном языке, долб***бы", - высказался певец.

Украинский певец опозорился заявлением, что "Польше надо вступить в Российскую империю"

Примечательно, что у группы "Пошлая Молли" в ноябре и декабре этого года запланированы концерты в Польше. В частности, артисты собираются выступить в Варшаве, Гданьске, Познани и Кракове.

Напомним, "Пошлая Молли" – украинская группа, которая была основана в Харькове. Свою славу музыканты обрели в России, где жили, гастролировали и активно строили карьеру. Когда началась полномасштабная война, артистки покинули РФ и поселились за границей. Коллектив продолжает активно давать концерты и даже выступает с флагами Украины. Однако это не мешало им выпустить песню с российской исполнительницей.

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