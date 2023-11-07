Украинский певец после хейта оправдался за скандальные слова о Польше: "Юмор не для всех"

Исполнитель объяснил, что действительно имел в виду.

Лидер украинской группы "Пошлая Молли", певец Кирилл "Бледный" Тимошенко после резкой критики оправдался за скандальные слова, что Польша должна "вступить в российскую империю".

В своем Instagram исполнитель объяснил, что на самом деле имел в виду. Он отметил, что всего лишь шутил и делал пародию на россиянина, который приехал за границу. Кирилл признал, что его юмор в этом случае был некорректен.

"Мне казалось, что этот прикол считывается. Очевидно, что это толстенный рофл. Это лирический герой. Это пародия на имперского россиянина. Я просто стебался. Наверное, юмор не для всех. Юмор некорректен в этой ситуации", — пояснил певец.

Украинский певец после хейта оправдался за слова, что Польша должна "вступить в российскую империю"

Кирилл также упомянул, что он – украинец. По его словам, он ни в коем случае не поддерживает Россию, которая развязала войну против Украины.

"Какая российская империя? Я украинец, вы знаете мою позицию. Очевидно, что это была шутка. Прошу прощения за остренький юмор", — добавил артист.

Соответствующие заявления Кирилл сделал после того, как его начали критиковать в Сети. К слову, в комментариях под постом даже поляки писали, что требуют отменить концерты группы "Пошлая Молли" в Польше.

Напомним, недавно Кирилл Тимошенко оскандалился заявлением, что полякам нужно "вступить в российскую империю". Кроме того, певец расхвалил российский язык и назвал польский таким, что раздражает.

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