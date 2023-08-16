Украинский певец рассказал, как продюсер принес домой гранату и угрожал ему

Украинский артист Parfeniuk, известный по своим хитам "Провела екскурсію", "Відриваючись" поделился шокирующими подробностями сотрудничества с экс-продюсером.

На днях исполнитель стал героем проекта "Зе Интервьюер". В интервью артист отметил, что с первым продюсером встретился через общих знакомых. Началось все на теплых дружеских отношениях. Однако, говорит Parfeniuk, после подписания продюсерского договора отношения изменились, работа остановилась.

"У него начались проблемы с головой, если по простому. Кто-то ему привез домой боевую гранату и на фоне той картины в голове, которая у него выстраивалась, он потребовал у кого-то деньги, считал, что его кто-то "бросил на бабки". В это время мы жили в одной квартире, потому что у него начались проблемы с деньгами, он уехал, а я просто не понимал, что происходит вокруг", – рассказывает Parfeniuk.

Parfeniuk

Исполнитель добавил, что о гранате дома узнал только из сториз, когда продюсер выставил в Сеть видео с адресом квартиры, держа гранату в руках, со словами: "Я сейчас здесь все в воздух подниму".

"В этот момент я был дома, он позвонил по телефону и сказал, что есть 5 минут, чтобы собраться, потому что сейчас будет "прием". Я спустился, но думал, что это какой-то прикол, шутка, но на самом деле приехали наряды полиции, он повел их в квартиру, показал гранаты. Дальше ситуация перешла в юридическую плоскость", – рассказал артист.

Parfeniuk отметил, что несмотря на всю эту историию он благодарен экс-продюсеру за знакомство с "правильными" людьми.

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