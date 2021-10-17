Украинский певец сделал любимой предложение руки и сердца на концерте группы "Скай": не обошлось без курьеза

Украинский певец сделал любимой предложение руки и сердца на концерте группы "Скай": не обошлось без курьеза

После того, как любимая Ивана Марунича сказала "да", шоумен бросился ее обнимать, что даже выпустил коробку с обручальным кольцом на пол.

Солист группы Karta Svitu и блоггер Иван Марунич сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Светлане Гребенюк.

Музыкант признался на концерте группы "Скай". Видео романтического момента опубликовала в соцсетях ведущая "1+1" Маричка Падалко.

Не обошлось и без курьеза. После того, как любимая Марунича сказала "да", шоумен бросился ее обнимать, что даже выпустил коробку с обручальным кольцом на пол. Но певец не растерялся, поднял кольцо и надел ее на палец Светланы, после чего вручил девушке огромный букет цветов.

Напомним, что летом этого года многие украинские и голливудских пары связали себя узами брака. Кто именно, читайте в материале ТСН.ua.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко вместе с солистом группы Karta Svitu Иваном Маруничем исполнили песню "Однажды я стану мэром".

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