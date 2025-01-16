Украинский певец Tumazar объявил о завершении карьеры и удивил причиной

Украинский перспективный певец Назар Туманик, который под псевдонимом Tumazar, объявил о свершении карьеры и назвал причину.

О своем решении музыкант сообщил в Instagram-stories. Артист поделился, что когда его друзья активно развивают певческую карьеру, он решил ее завершить. Точные причины Туманик не указывает, ведь, как утверждает, их очень много, и не обо всем он может рассказать. Однако на решение завершить карьеру повлияли, в частности, деньги. Как говорит Назар Туманик, в творчество приходится много вкладываться, а заработка оно не приносит. Tumazar решил сосредоточиться на других сферах деятельности.

Тумазар (Назар Туманник)

"Когда все мои друзья решили идти на "Евровидение", я решил завершить карьеру певца. Почему я решил завершить карьеру певца? На самом деле, друзья, я бы очень хотел вам рассказать и поделиться этим, но, к сожалению, некоторые вещи рассказывать нельзя. Но на самом деле там причин очень много, одна из которых – это деньги. Я человек, который обожает деньги и не любит их тратить", – поделился артист.

Отметим, Tumazar прославился в Сети как блогер. Он снимал ролики, где учил английскому языку. Позже Туманник начал петь. В его творческом доработке есть трек с Дмитрием Монатиком "Мила не плач". Также в сотрудничестве с исполнительницей Кажанной у Tumazar вышла композиция "Плач", которая стала вирусной в Сети.

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