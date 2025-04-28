Певец MELOVIN заявил, что изменял в отношениях: "Я себе это простил"

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

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Украинский певец MELOVIN поделится откровенным признанием о своей измене в отношениях.

По словам звезды, неприятный инцидент произошел в его первых отношениях. Тогда они продлились шесть лет и начались, когда MELOVIN было 18. Артист честно признался, что допустил ошибку и закрутил роман на стороне. После этого он чувствовал себя плохо, но все же горький опыт прошлого простил себе. К слову, в следующих отношениях MELOVIN изменщиком стал его партнер, поэтому в результате они тоже разошлись.

"Это было давно. В первых самых долгих отношениях была такая ситуация. Однажды в жизни я изменил. Горькое ощущение. Поскольку я побывал и на том поле, и на том, то для меня эти ощущения одинаковые — горькие. Когда мне изменили, то мне было горько внутри, а не больно, и так же и здесь было горько. Тогда мне было 18 лет и первые серьезные отношения. Но это не оправдывает меня, хотя я себе простил, потому что было очень давно", — ошеломил MELOVIN в интервью Славе Демину.

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MELOVIN / © Пресс-служба MELOVIN

По мнению исполнителя, причина всех измен скрыта в неумении преодолевать кризисы в отношениях путем диалога партнеров. Сейчас он осознает, что в свое время поступил неправильно.

"Индивидуальная история. Причина измены базируется на трех китах — интимная, бытовая и романтическая жизнь. Если где-то пробел — человек хочет его закрыть. Это при условии, если человека, как и его партнера, не научили разговаривать или один из партнеров говорит, что "не буду на эту тему разговаривать", — отметил исполнитель.

Напомним, недавно MELOVIN честно рассказал об отношениях с коллегой SWOIIA и что между ними сейчас — любовь или дружба.