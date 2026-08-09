Украинский певец SHUMEI попал в ДТП: что случилось с артистом и его командой

SHUMEI

Реклама

Украинский певец SHUMEI, он же Олег Шумей, попал в ДТП в Киеве вместе со своей командой и рассказал, что произошло на дороге.

Об аварии артист сообщил после того, как новость начала распространяться в сети. Поклонникам начали звонить и писать с вопросами о его самочувствии. Поэтому музыкант решил сам разъяснить ситуацию. За рулем автомобиля находился водитель, а в салоне были участники команды артиста. Из-за погодных условий машину занесло. Автомобиль оказался на обочине и получил повреждения.

Реклама

«Во время движения автомобиля, в котором находились я и моя команда, из-за погодных условий машину занесло на обочину. Никто из нашей команды не пострадал, как и другие участники дорожного движения. Незначительные повреждения получили наш автомобиль и отбойник», — сообщил SHUMEI.

Реклама

Сообщение SHUMEI

Сообщение SHUMEI

Артист также опубликовал кадры с места происшествия, на которых видны последствия аварии. В частности, у машины повреждена передняя часть. На фото SHUMEI также показал эмблему Lexus и пошутил, чтобы поклонники могли рассмотреть его автомобиль после ДТП. Несмотря на неприятную ситуацию, певец не теряет оптимизма и относится к происшествию без лишней драматизации.

Сообщение SHUMEI

По словам SHUMEI, главное, что в результате аварии никто не пострадал. Ни он, ни члены его команды, ни другие участники дорожного движения не пострадали.

Напомним, недавно Анатолий Анатолич впервые за 20 лет попал в ДТП и показал свой побитый кабриолет.

Новости партнеров