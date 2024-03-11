Украинский режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов прибыл на "Оскар-2024"

Украинский режиссер Мстислав Чернов, фильм которого номинирован на "Оскар-2024", прибыл на красную дорожку.

Киносоздатель прибыл в сдержанном черном костюме и попозировал перед объективами папарацци на знаменитой кинопремии. Правда, он был без своей команды фильма "20 дней в Мариуполе", который в этом году представлен в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". К слову, букмекеры обещают, что фильм станет победным в своей категории.

Победа фильма "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова станет первой в истории кинематографа украинской лентой, победившей на "Оскаре". Кроме Мстислава, к созданию фильма присоединились журналисты Евгений Малолетка и Василиса Степаненко. Они отсняли материал в первые дни полномасштабного вторжения в Мариуполе и полученные материалы положили в сюжет номинированной кинокартины. В частности, в нем присутствуют кадры российских обстрелов и бомбардировки роддома. Так, перед мировым сообществом разоблачаются преступления и терроризм страны-агрессорки.

Мстислав Чернов / Фото: Getty Images

Напомним, редакция сайта ТСН.ua пристально следит за ходом событий на церемонии премии "Оскар-2024" и ведет текстовую трансляцию, чтобы первыми известить о всех лауреатов кинопремии.

Читайте также: