Украинский режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" получил престижную премию Америки

Мстислав Чернов во время речи напомнил международному сообществу об ужасах войны в Украине.

В ночь на 11 февраля состоялась 76-я всемирно известная церемония DGA Awards в Лос-Анджелесе.

Среди известнейших кинохудожников присутствовал и украинский режиссер Мстислав Чернов. Он работал над кинолентой "20 дней в Мариуполе", которая к тому же номинирована на премию "Оскар".

Так, Гильдия режиссеров США признала фильм украинца лучшим в номинации "Выдающиеся режиссерские достижения в документальном кино". Об этом сообщил официальный сайт DGA Awards.

После победы Мстислав произнес свою речь, в которой упомянул о ежедневных обстрелах Украины. В частности, и о нападении россиян на его родной город Харьков 9 февраля.

Мстислав Чернов и актер Джеффри Райт / Фото: Associated Press

"Сегодня атаковали мой родной город Харьков. Семь человек были убиты, среди которых трое детей. Поэтому это грустный день. Я вполне осознаю силу кино, стоя здесь и глядя на вас. Потому что когда эти дети, эти люди пытаются убежать от обстрелов в укрытие, чтобы справиться со страхом, они смотрят фильмы", - заявил режиссер.

Отметим, что церемония DGA Awards является своеобразной репетицией известной кинопремии "Оскар". Впрочем, действительно ли картина "20 дней в Мариуполе" сможет обойти конкурентов и на втором мероприятии – станет известно уже 10 марта, когда в Лос-Анджелесе пройдет торжественная церемония вручения награды. Тем временем узнать о всех номинантах "Оскара" можно здесь.

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