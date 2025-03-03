Украинский режиссер фильма "Фарфоровая война" прибыл на "Оскар-2025" с пушистым героем фильма

Прямо сейчас, 3 марта, в Лос-Анджелесе проходит церемония награждения "Оскар-2025".

Украинский режиссер Слава Леонтьев и еще один его коллега Брендан Белломо с командой фильма "Фарфоровая война" прибыли на кинопремию. Вместе с собой они также взяли одного из главных героев ленты – собачку Фродо.

Кинохудожники выбрали для своего выхода сдержанные черные костюмы и платья. Кроме того, к своим образам они добавили броши в форме флага Украины, тем самым напоминая о войне на Родине.

Команда фильма "Фарфоровая война" на "Оскаре-2025"

Команда фильма "Фарфоровая война" на "Оскаре-2025"

Команда фильма "Фарфоровая война" на "Оскаре-2025"

К слову, сам фильм рассказывает о трех украинских художниках: Славе Леонтьевом, его жене Ане Стасенко и их друге Андрее Стефанове. В сюжете освещается их пребывание в Харькове, который с первого дня полномасштабного вторжения оказался под постоянными ракетными обстрелами.

"Фарфоровая война" в очередной раз призвана доказать, что борьба с врагом ведется не только с помощью оружия, но и искусства. Победит ли фильм в номинации – станет известно со временем.

Тем временем редакция сайта ТСН.ua пристально следит за ходом событий на церемонии премии "Оскар-2025" и ведет текстовую трансляцию, чтобы первыми известить всех лауреатов кинопремии.