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Украинский режиссер Голубков снял клип для российской певицы, которая поддерживает войну в Украине — СМИ

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1026
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Украинский режиссер Голубков снял клип для российской певицы, которая поддерживает войну в Украине — СМИ

Тарас Голубков / Фото: instagram.com/tarasgolubkov

В Сети пытаются скрыть сотрудничество режиссера с россиянкой.

Украинский режиссер Тарас Голубков снял клип для российской артистки-путунистки Клавы Коки, настоящее имя которой Клавдия Высокова.

Впрочем, причастность клипмейкера к съемкам видеоработы пытаются скрыть. В частности, на YouTube-канале путинистки, где опубликован клип на песню "Замуж", в описании в качестве режиссера указан некий Макс Ирман, у которого почти нет подписчиков в соцсетях.

Тем временем актер Сергей Главчев, который тоже участвовал в съемках клипа, в своих постах в Facebook и Instagram указал, что режиссером видеоработы был именно Голубков. Правда, впоследствии он отредактировал текст, убрав Тараса.

Сначала Голубков был указан режиссером, а уже впоследствии его имя удалили / ©
Сначала Голубков был указан режиссером, а уже впоследствии его имя удалили

Также по информации портала "МУЗВАР", Голубков действительно был режиссером клипа россиянки-путинистки. Это изданию подтвердил человек из близкого окружения клипмейкера.

Кстати, есть еще одно подтверждение того, что Тарас действительно был режиссером клипа Клавы Коки. На одном из российских музыкальных каналов вышел сюжет, где показали процесс съемки видеоработы. На кадрах можно увидеть Голубкова.

Тарас Голубков в центре фото, сидит на стуле / © скриншот с видео
Тарас Голубков в центре фото, сидит на стуле / Фото: скриншот с видео

Отметим, Клава Кока – российская певица. Еще до начала полномасштабного вторжения России она поддерживала войну на Донбассе и ездила туда с концертами. Также исполнительница неоднократно заявляла, что считает Крым российским. Кроме того, путинистка выступала на концерте в Лужниках, где праздновалась годовщина вторжения в Украину.

Клава Кока / © instagram.com/klavacoca
Клава Кока / Фото: instagram.com/klavacoca

Тем временем Тарас Голубков уехал из Украины после начала полномасштабной войны. Как отмечает портал "МУЗВАР", он получил разрешение на выезд от Минкульта, как и скандальный комик Андрей Щегель.

Режиссер сотрудничал с россиянами еще до начала полномасштабной войны. В частности, он снимал клипы для Клавы Коки, Филиппа Киркорова и Zivert.

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Дата публикации
Просмотры
1026
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