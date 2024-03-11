Украинский режиссер после получения первого "Оскара" произнес мощную речь и довел до слез

Украинский режиссер и видеограф Мстислав Чернов, фильм которого завоевал первый "Оскар" для Украины, отреагировал на свою победу.

Так, недавно стало известно, что Украина стала обладательницей своего первого "Оскара". Документальная украинская лента "20 дней в Мариуполе" получила признание в номинации за "Лучший полнометражный документальный фильм". Украинская делегация после озвучивания названия фильма не могла сдержать эмоции от такого исторического момента.

Поднявшись на сцену, украинские киношники получили свою достойно заслуженную бронзовую статуэтку. А после режиссер документальной ленты Мстислав Чернов произнес мощную речь перед всемирно известными звездами и кинохудожниками и растрогал всех присутствующих своими словами.

Мстислав Чернов / Фото: Associated Press

"Для меня большая честь стоять на этой большой сцене. Я, наверное, первый, кто хотел бы, чтобы этого фильма, за который получаю награду, мне никогда не пришлось снимать. И чтобы Россия никогда не нападала на Украину и не оккупировала наши города. Я отдал бы все это, чтобы Россия не убивала десятки тысяч моих сограждан, я отдал бы все это, чтобы освободить всех военнопленных, всех бойцов, защищавших свою землю, всех мирных жителей, которые сейчас замучены Россией, но я не могу изменить историю, прошлое. Но с самыми талантливыми людьми мира мы вместе можем сделать так, чтобы исправить историю, и чтобы правда победила… И чтобы людей из Мариуполя и тех, кто отдал жизнь, никогда не забыли… Потому что кино формирует воспоминания, а воспоминания – историю. Спасибо всем!", – гордо со сцены заявил режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов.

А закончил украинский кинохудожник фразой: "Слава Украине!".

Кроме того, в комментарии иностранному изданию Vanity Fair Мстислав добавил, что стремится к тому, чтобы фильм "20 дней в Мариуполе" оказал большое влияние на иностранцев: "Надеюсь, это донесет историю до большего количества людей, и они увидят и услышат украинцев".

Напомним, в ночь на 11 марта состоялась 96-я церемония "Оскара-2024". Уже известны все лауреаты кинопремии Оскар-2024.

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