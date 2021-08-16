Украинский режиссер сняла клип американским репершам Cardi B и Lizzo

Клипмейкер поработала над работой для трека Rumors.

Украинский режиссер Таню Муиньо продолжает своим талантом покорять американских артистов.

Так, клипмейкер стала автором нового видео известных американских реперш Cardi B и Lizzo. В клипе обладательница Grammy Lizzo вместе с певицей Cardi B предстают в образе древнегреческих богинь. Через два дня музыкальное видео просмотрели уже более десяти миллионов раз, что неудивительно. Ведь Муиньо создала настоящее кино. Отметим, что ранее Таню уже снимала клипы для MONATIK, "Время и Стекло" и Кэтти Перри.

К слову, уже 12 сентября состоится награждение премии MTV Video Music Awards. И работа украинки Таню Муиньо номинирована аж на пять наград. Речь идет о клипе к треку "Montero" американского рэпера Лил Нас Икс.

Категории "Видео года", "Видео с социальным подтекстом", "Лучшая режиссура", "Лучшая работа художника-постановщика" и "лучшие визуальные эффекты". Уже сейчас клип просмотрели более чем триста двадцать четыре миллиона раз.

Напомним, что это уже не первая совместная работа Таню Муиньо и Cardi B. В начале февраля американская реперша представила зрелищный и несколько откровенный клип, снятый Муиньо, на трек Up.

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