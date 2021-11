Украинский режиссер сняла клип в стиле голливудских боевиков для The Weeknd

Украинский режиссер сняла клип в стиле голливудских боевиков для The Weeknd

Звезда работала над роликом для песни One Right Now.

Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для канадского певца The Weeknd и американского рэпера Post Malone.

Звезда работала над роликом для песни One Right Now. К слову, режиссер сняла клип в стиле голливудских боевиков. В ролике можно заметить перестрелки, оружие и много бутафорской крови. На YouTube клип уже успели посмотреть более двух миллионов пользователей.

"Вы можете поверить? Я до сих пор нет! Очень благодарна всей команде – это было сложно и безумно, но мы справились", – поделилась своими эмоциями Таню.

Отметим, ранее режиссер сотрудничала с Кэтти Перри, Cardi B, Lizzo, Yungblud, а также с MONATIK, "Время и Стекло".

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку