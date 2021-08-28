Украинский режиссер сняла в Киеве клип английском певцу Yungblud

Видеоработу создавали на песню Fleabag.

Популярный английский певец Доминик Ричард Харрисон, более известный под псевдонимом Yungblud, запремьерил свой новый клип.

Ролик, который опубликовали на официальном Youtube-канале певца 25 августа, создала украинский режиссер Таню Муиньо.

Черно-белый клип сняли в заброшенном здании Киева. В съемках принимали участие украинские актеры.

На Youtube видеоработа уже набрала почти полмиллиона просмотров.

Отметим, что это уже не первая совместная работа Таню и Yungblud. Ранее украинка снимала клип на его песню Cotton Candy. Кроме этого, режиссер также работала с MONATIK, "Время и Стекло", Кэтти Перри, Cardi B и Lizzo.

Напомним, 12 сентября состоится награждение премии MTV Video Music Awards. И работа украинки Таню Муиньо номинирована аж на пять наград. Речь идет о клипе к треку "Montero" американского рэпера Лил Нас Икс.

Категории "Видео года", "Видео с социальным подтекстом", "Лучшая режиссура", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Самые визуальные эффекты". Уже сейчас клип просмотрели более чем триста двадцать четыре миллиона раз.

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