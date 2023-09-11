Украинский режиссер Таню Муиньо покорила Сеть дерзким клипом для американской рэперки Cardi B

Это уже четвёртая совместная работа украинки со звездой.

Украинский режиссер Таню Муиньо снова удивила совместной работой с американской звездой Cardi B.

Клипмейкер поработала вместе с рэперкой над ее новой работой Bongos, которую она записала в дуэте с исполнительницей Megan Thee Stallion.

Муиньо сделала для Cardi B яркий и очень дерзкий клип, в котором звезды вместе с шоу-балетом показали откровенные танцы. Рэперки подтверждали пышными ягодицами на камеру и показали смелые наряды от известных брендов Emilio Pucci и Jacquemus, которые подчеркнули их аппетитные формы.

Новый клип вызвал настоящий восторг у аудитории. Всего за три дня после премьеры видеоработа собрала более 8,5 миллиона просмотров на YouTube-канале Cardi B.

Это уже четвертая совместная работа Муиньо и американской рэп-звезды. Ранее украинку уже номинировали на несколько престижных премий за сотрудничество с Cardi B.

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