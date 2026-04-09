Украинский ведущий выдал свои источники дохода и сколько зарабатывает: "Впервые говорю, что этим занимаюсь"

Слава Демин / © instagram.com/slavademin_official

Украинский интервьюер и ведущий Слава Демин честно рассказал о своих заработках во время войны в Украине.

По словам звезды, его деятельность не ограничивается только радио и блогерством. Кроме своей основной деятельности, Демин также продюсирует других. В комментарии «Утро в большом городе» шоумен признался, что способствует развитию сразу восьми YouTube-проектов на различную тематику, в том числе и собственных.

Кроме того, интервьюер дает частные советы публичным людям по мастерству ведения диалога на интервью. Правда, имен таких людей Слава не стал раскрывать. Тем не менее, он признается, что его услуги стоят не очень дешево и стартуют от 1000 долларов в месяц, что составляет более 40 тыс. грн.

«Я продюсер и не одного YouTube-канала. В моем подчинении их восемь. Но мне все это нравится. Это мои каналы, есть канал о медицине, есть канал известного экс-политика. Более того, время от времени занимаюсь с известными людьми и даю уроки, как правильно давать интервью. Просто такие вещи не озвучиваю, потому что не вижу необходимости. Это впервые говорю, что этим занимаюсь», — поделился Слава Демин.

