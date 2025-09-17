Украинского блогера Ивангая обвинила в изнасиловании бывшая девушка-россиянка, когда ей было 14

Ивангай и Марьяна Ро

Бывшая девушка украинского блогера-мильонщика Ивангая - россиянка Марьяна Ро - обвинила его в изнасиловании.

Пара состояла в отношениях с 2014-го по 2016 год. Сначала они вместе были в Японии, куда Иван Рудский, настоящее имя блогера, переехал к Марьяне, а затем поселились в Москве. Свой разрыв пара особо не комментировала, лишь давала понять, что в отношениях было далеко не все идеально. А это же их история любви снова начала обсуждаться в Сети. Пользователи обратили внимание, что на момент их отношений Марьяна была несовершеннолетней, тогда как Ивану уже исполнилось 18 лет.

Ивангай не стал молчать, а прокомментировал упреки. Блогер заявил, что на момент начала их отношений и сам был несовершеннолетним. Также Рудский утверждает, что возраст согласия в Японии тогда был с 13 лет. Кроме того, он заявил, что сам был жертвой психологического и физического насилия, мол, девушка манипулировала им, агрессивно вела себя и шантажировала самоубийством. Более того, блогер утверждает, что ее родители требовали у него деньги.

Ивангай и Марьяна Ро

"Когда мы познакомились, то мне было 17 лет. Наши отношения проходили в Японии, где возраст согласия на тот момент составлял 13 лет. В этих отношениях жертвой психологического и физического насилия был я. С ее стороны я столкнулся с угрозами суицида, неконтролируемой агрессией, порчей имущества и настоящим эмоциональным шантажом. Любая моя попытка поговорить о разрыве вызывала страшную реакцию. Она хваталась за нож, угрожая покончить с собой. Но давление было не только психологическое. Ее семья также вмешивалась. Меня шантажировали, и в конце концов я заплатил ее отцу миллион рублей. Вскоре после этого деньги потребовала ее мама", - утверждает блогер.

Пост Ивангая

Заявление Иванагая уже прокомментировала Марьяна Ро. Блогерша опровергает эти обвинения. Более того, она обвинила бывшего избранника в изнасиловании. Марьяна заявила, что Ивангай заставил ее вступить в сексуальную связь. При этом, по словам Ро, ей было 14 лет, а ему - 18. На фоне этого у блогерши возникла психологическая травма, с которой она боролась много лет. Также она отметила, что ее родители не брали никаких денег у Ивангая, мол, это все выдумки человека, который "потерял связь с реальностью из-за веществ". Кроме того, блогерша заявила, что стала из-за Рудского зависимой от каннабиса в 15 лет. По ее словам, она пыталась уйти, но Ивангай не давал ей этого сделать, а после разрыва якобы преследовал ее.

"Мне было 14 лет, когда меня принудил Иван Рудский, ему было 18. Он зачем-то пишет о том, что в Японии возраст согласия - 13 лет. На Хоккайдо он с 18 лет. К тому же согласия не было. После того, как эти отношения закончились, я еще много лет работала над этой травмой. У меня было сильное отторжение близости, мне становилось плохо от всего, что связано с сексом, гениталиями и телесным контактом. Мысли о суициде у меня появились из-за того, что я оказалась в полной зависимости. Никаких денег моей семье он никогда не давал. Из-за этого человека я, будучи 15-летним подростком, оказалась зависимой от каннабиса. Я неоднократно пыталась сбросить этот балласт и уйти, но он рыдал и умолял меня не бросать его, ведь у нас любовь", - говорит блогерша.

Пост Марьяны Ро

Пост Марьяны Ро

У Ивангая нашлось, что ответить на это. Блогер уверяет, что согласие на интим было. Также он утверждает, что не был агрессором в отношениях, а наоборот. Ивангай снова добавил, что пытался уйти от Марьяны и не раз, но она якобы постоянно угрожала самоубийством. Также он заявил, что она сама начала употреблять каннабис. А что касается ее упреков, что он якобы из-за вещества\ потерял связь с реальностью, то это попытка дискредитировать его слова.

"Она утверждает, что все происходило без согласия, но согласие было всегда. Я не был агрессором, а наоборот, наши отношения строились на моей любви и обожании. Угрозы суицидом были ее главным инструментом манипуляции каждый раз, когда я пытался разорвать отношения. В истории с каннабисом не я ее "принуждал", а она запрещала мне курить в одиночестве под предлогом, что "так делают только наркоманы". А теперь попытка выставить меня "наркоманом, который потерял связь с реальностью", это просто попытка дискредитировать мои слова. То, о чем она говорит, было рецептурным лекарством от бессонницы", - ответил блогер.

Пост Ивангая

