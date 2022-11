Украинского режиссера Таню Муиньо второй раз номинировали на премию "Грэмми"

Украинского режиссера Таню Муиньо во второй раз выдвинули на престижную музыкальную премию "Грэмми-2023" в номинации "Лучшее музыкальное видео".

Клип "As it Was" украинка сняла для британского исполнителя Гарри Стайлза, об этом стало известно во время объявления всех номинантов премии.

Грэмми-2023

За семь месяцев видео собрало на YouTube более 360 миллионов просмотров и более 6,3 миллиона лайков.

Видео уже получило несколько престижных наград на MTV Video Music Award в номинациях "Лучшая операторская работа" и "Лучшее поп-видео".

Напомним, что Таню Муиньо уже не впервые номинируют на "Грэмми". В прошлом году режиссер оказалась в той же номинации за клип "Montero" ("Call Me By Your Name") рэпера Lil Nas X.

Также в этом году Муиньо сняла клип в сине-желтых цветах для дуэтной песни Элтона Джона и Бритни Спирс.

