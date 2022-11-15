Украинского режиссера Таню Муиньо второй раз номинировали на премию "Грэмми"

Клипмейкер сделала видео для Гарри Стайлза.
Украинского режиссера Таню Муиньо во второй раз выдвинули на престижную музыкальную премию "Грэмми-2023" в номинации "Лучшее музыкальное видео".
Клип "As it Was" украинка сняла для британского исполнителя Гарри Стайлза, об этом стало известно во время объявления всех номинантов премии.
За семь месяцев видео собрало на YouTube более 360 миллионов просмотров и более 6,3 миллиона лайков.
Видео уже получило несколько престижных наград на MTV Video Music Award в номинациях "Лучшая операторская работа" и "Лучшее поп-видео".
Напомним, что Таню Муиньо уже не впервые номинируют на "Грэмми". В прошлом году режиссер оказалась в той же номинации за клип "Montero" ("Call Me By Your Name") рэпера Lil Nas X.
Также в этом году Муиньо сняла клип в сине-желтых цветах для дуэтной песни Элтона Джона и Бритни Спирс.
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