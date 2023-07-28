Украинского ведущего в Иране приговорили к смертной казни

Уже сегодня, 28 июля, в 18:30 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера тревел-проекта "Велике коло" об украинском бизнесмене и блогере Артемии Сурине, совершившем кругосветное путешествие без авиаперелетов.

Герой преодолеет более 100 тысяч км по канонам Британского Королевского географического общества: только пешком, на машине или водным транспортом. Сегодня автор и ведущий "Великого кола" посетил студию "Сніданку з 1+1", чтобы рассказать о приключениях во время путешествия.

Артемий Сурин посетил все континенты, провел в кругосветном путешествии 280 дней. Одна из самых экстремальных историй случилась в Иране. Украинца приговорили к смертной казни за шпионаж. Артемий рассказал, что все началось во время съемок с дрона древних руин. Несмотря на то, что у блогера было разрешение на съемку, иранская полиция не захотела его слушать.

"В тот вечер я был задержан, а на следующее утро мне назначают суд. Суд проходит без переводчика, без адвоката, без никого. Не слушая меня, вынесли решение, что гражданин Украины Сурин Артемий обвиняется в шпионаже против Исламской Республики и выносят арест. Я знал, что в этой ситуации есть только да варианта: 1 – пожизненное заключение, 2 – смертная казнь. Через несколько часов я оказался в тюрьме, а на следующее утро уже перевели в тюрьму корпуса стражей Исламской Республики. Это те самые преступники, которые сбили украинский самолет. Тогда мне казалось, что это все – уже конец", – рассказал Артемий Сурин.

Во время одного из допросов в тюремном корпусе украинский путешественник встретил офицера, решавшего его судьбу. Эту встречу Артемий называет чудом.

"Я потом анализировал, если бы меня привезли на 10 секунд позже, был бы кто-то другой, а все, кого я встречал в правоохранительных органах Ирана, это изверги. Там происходят издевательства. Но многочасовой допрос был именно с этим офицером и он потом принял решение, чтобы меня выпустили, и это действительно было чудо. Посольство Украины прилагало усилия, чтобы мне помочь, когда я находился в тюрьме. После того, как мне удалось выйти из тюрьмы, они меня эвакуировали и приютили в своем посольстве. Затем я был эвакуирован из страны в Азербайджан. Даже они говорили, что это чудо", – рассказал Артемий Сурин.

Артемий Сурин, "Велике коло"

В телепутешествии Артемий побывает на всех 6 континентах, пересечет три океана, посетит более 40 стран, и все это безо всякого авиаперелета.

Подробнее о приключениях украинца во время кругосветного путешествия можно будет увидеть в тревел-проекте "Велике коло", в пятницу в 21:30, на телеканале "1+1 Украина".

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