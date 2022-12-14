Украинскую блогершу Парфильеву обокрали в 5-звездочном отеле Турции

Известную украинскую блогершу-миллионницу Татьяну Парфильеву обворовали в 5-звездочном отеле Турции. В фотоблоге звезда рассказала, как это произошло.

Татьяна с мужем уехала на отдых. В гостинице Турции супругов заселили в номер, где был запах сигарет. Пара попросила их переселить в другую комнату. Но перед тем Татьяна, когда мыла руки, сняла кольца и забыла о них.

Пропажу блогерша заметила не сразу, а уже по дороге в ресторан. Знаменитость надеялась, что с ними ничего не случится, и ей вернут кольца. Однако администрация гостиницы сказала, что ничего она в номере не оставляла.

Татьяна Парфильева с мужем / Фото: instagram.com/tanyaparfileva

"Когда мы вернулись, персонал сказал, что ничего не нашли. Мы общались с персоналом четыре часа, даже полиция приехала, но гостиница отказалась проверить вещи персонала, который был в номере сразу после нас. Администрация гостиницы отказалась нам помочь и сказала, что возможно, мы сами спрятали эти кольца", — пожаловалась Татьяна.

Блогерша заверила, что догадывается, кто украл кольца – это сделал мужчина, который убирал номер. По словам Татьяны, на видео с камер наблюдения его поведение было странным. Впрочем, полиция развела руками, а администрация гостиницы не пошла на встречу.

"Это ненормально, что ты боишься оставить свои вещи в номере отеля. Ненормально ставить своих сотрудников в приоритет над клиентами. Это ненормально, когда ты звонишь полиции, офицеры приветствуют руководителей отеля объятиями, демонстрируют им свою лояльность и безразличие к жертве, говоря, что ничего не могут поделать...", — возмутилась знаменитость.

Татьяна добавила, что расстроилась не потому, что стоимость кольца немалая. Эти украшения ей на свадьбу подарил муж, и они для нее очень важны и ценны.

Кольца Татьяны Парфильевой / Фото: instagram.com/tanyaparfileva

Читайте также: