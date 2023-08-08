Украинскую режиссер Таню Муиньо номинировали на престижную музыкальную премию MTV Video Music Awards 2023

Известная украинская клипмейкер Таня Муиньо получила номинацию на престижную музыкальную премию MTV Video Music Awards 2023.

Ежегодно в списке претендентов на награду оказываются мировые звезды и их суперхиты. В этом году Муньо попала в номинацию "Лучшая режиссура" за клип для американской певицы Doja Cat на песню "Attention". Кроме того, клип будет соревноваться в номинации "Видео года".

За месяц клип собрал более 16 миллионов просмотров на YouTube-канале Doja Cat и более 652 тысяч предпочтений.

Вместе с Муиньо в номинацию "Лучшая режиссура" также попали:

Drake – "Falling Back" – OVO/Republic Records — режиссер X (Жюльен Кристиан Лутц)

Кендрик Ламар – "Count Me Out" – режиссеры Дэйв Фри и Кендрик Ламар

Megan Thee Stallion – "Her" – режиссер Колин Тилли

Sam Smith, Kim Petras – "Unholy" – режиссер Флория Сигисмонди

SZA – "Kill Bill" – режиссер Кристиан Бреслауэр

Тейлор Свифт – "Anti-Hero" – режиссер Тейлор Свифт

Также в номинанты премии MTV Video Music Awards 2023 попал клип группы Imagine Dragons на трек "Crushed", снятый в украинском селе Новогригоровка Николаевской области. Героем видео стал выживший в оккупации 14-летний парень Саша. Клип будет соревноваться в категории "Видео для добра".

Напомним, что Таню Муиньо уже несколько лет сотрудничает преимущественно с иностранными звездами. Украинка снимает клипы для мировых артистов и уже дважды номинировалась на премию "Грэмми". В Украине Таню делала видео для Дмитрия Монатика, Нади Дорофеевой, Насти Каменских и других звезд.

Ранее сайт ТСН.ua рассказал, с какими знаменитостями Муньо снимала видеоработы – в перечне Бритни Спирс, Кэтти Перри, Гарри Стайлз.

Читайте также: