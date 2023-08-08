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Украинскую режиссер Таню Муиньо номинировали на престижную музыкальную премию MTV Video Music Awards 2023

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
223
Время на прочтение
2 мин
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Украинскую режиссер Таню Муиньо номинировали на престижную музыкальную премию MTV Video Music Awards 2023

Таню Муиньо / Фото: instagram.com/tanumuino

На награду претендует клип украинки Doja Cat.

Известная украинская клипмейкер Таня Муиньо получила номинацию на престижную музыкальную премию MTV Video Music Awards 2023.

Ежегодно в списке претендентов на награду оказываются мировые звезды и их суперхиты. В этом году Муньо попала в номинацию "Лучшая режиссура" за клип для американской певицы Doja Cat на песню "Attention". Кроме того, клип будет соревноваться в номинации "Видео года".

За месяц клип собрал более 16 миллионов просмотров на YouTube-канале Doja Cat и более 652 тысяч предпочтений.

Вместе с Муиньо в номинацию "Лучшая режиссура" также попали:

  • Drake – "Falling Back" – OVO/Republic Records — режиссер X (Жюльен Кристиан Лутц)
  • Кендрик Ламар – "Count Me Out" – режиссеры Дэйв Фри и Кендрик Ламар
  • Megan Thee Stallion – "Her" – режиссер Колин Тилли
  • Sam Smith, Kim Petras – "Unholy" – режиссер Флория Сигисмонди
  • SZA – "Kill Bill" – режиссер Кристиан Бреслауэр
  • Тейлор Свифт – "Anti-Hero" – режиссер Тейлор Свифт

Также в номинанты премии MTV Video Music Awards 2023 попал клип группы Imagine Dragons на трек "Crushed", снятый в украинском селе Новогригоровка Николаевской области. Героем видео стал выживший в оккупации 14-летний парень Саша. Клип будет соревноваться в категории "Видео для добра".

Напомним, что Таню Муиньо уже несколько лет сотрудничает преимущественно с иностранными звездами. Украинка снимает клипы для мировых артистов и уже дважды номинировалась на премию "Грэмми". В Украине Таню делала видео для Дмитрия Монатика, Нади Дорофеевой, Насти Каменских и других звезд.

Ранее сайт ТСН.ua рассказал, с какими знаменитостями Муньо снимала видеоработы – в перечне Бритни Спирс, Кэтти Перри, Гарри Стайлз.

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Дата публикации
Просмотры
223
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