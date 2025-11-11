Украинцы победили на шоу "Нидерланды имеют талант": жюри и зрители аплодировали им стоя

Владислав Детюченко и Вероника Ракитина / © suspilne.media

Украинские хореографы Владислав Детюченко и Вероника Ракитина победили на шоу "Нидерланды имеют талант".

Команда Holland's Got Talent сама связалась с танцорами и предложила им принять участие в конкурсе, пишет "Суспільне Культура". Хотя колебания и были, но Владислав и Вероника согласились. Танцоры восприняли это как возможность быть услышанными и поделиться своей историей со значительно большей аудиторией.

"Это очень хорошая возможность поделиться своим творчеством, своим взглядом на искусство с большим количеством людей. Holland's Got Talent - стала возможностью быть услышанным. Мы чрезвычайно счастливы и гордимся этим", - говорит Ракитина.

Хореографы не надеялись одержать победу. Они делятся, что шли на развлекательное шоу с серьезной миссией. В частности, Владислав и Виктория через танец рассказывали историю украинских беженцев.

Наконец, танцоры не только дошли до финала, но и завоевали первое место. Они получили приз в размере 50 тысяч евро. Кстати, в финале жюри и зрители настолько были растроганы их номером, что аплодировали стоя.

Отметим, с 2022 года танцоры живут в Нидерландах. Они выехали в страну как часть United Ukrainian Ballet. После закрытия балета Детюченко и Ракитина начали организовывать благотворительные вечера, весь доход с которых переводят на помощь украинцам.

