Реклама

Почему PRM считают домом для премиальной уличной одежды?

PRM сформировался вокруг простой, но смелой идеи – показать, что уличная мода может выглядеть как high-fashion и не терять свой характер. Именно это делает Интернет-магазин PRM.com идеальным местом для тех, кто ищет моду с глубоким содержанием: не массовый выбор, а продуманный ассортимент, который формирует вкус. Важную роль играет активное сообщество вокруг PRM. Платформа объединяет людей, для которых мода это способ говорить о себе, и в то же время пространство, где сохраняются культурные смыслы и творческие намерения. Социальные сети PRM усиливают этот эффект: контент о коллекциях, истории дизайнеров, артсобытиях и музыкальных референсах формирует атмосферу, в которой каждый чувствует себя частью движения, а не просто покупателем.

Какие бренды определяют характер магазина PRM?

Магазин PRM не стремится собрать больше имен под одной крышей, а фокусируется на тех, кто формирует культуру. Именно поэтому в подборке появляются бренды, говорящие на разных языках моды, но вместе создающие целостный стиль платформы. В этом пространстве авангард Rick Owens естественно сосуществует с минималистическим видением MM6 Maison Margiela, а японская свобода формы от Maison Mihara Yasuhiro ощущается рядом с энергией A Bathing Ape. PRM постоянно двигается вперед: платформа внедряет новые бренды раньше других, часто в эксклюзивном формате для региона Центральной и Восточной Европы.

Эксклюзивные коллекции и коллаборации, которые можно найти только на PRM

Среди наиболее заметных коллабораций – Rick Owens DRKSHDW x Dr. Martens с характерной геометрией и премиальными материалами, а также adidas x Wales Bonner, где классические модели адаптированы через творческую оптику дизайнера и вдохновлены ямайской культурой. К этому перечню прилагается и MM6 Maison Margiela x Salomon: технический дизайн, современные силуэты и узнаваемая эстетика.

Реклама

Особое место занимают лимитированные релизы Maison Kitsuné, Vetements, Reebok LTD и Birkenstock, сочетающие минимализм, авангард и городскую функциональность. Часть этих коллекций доступна только на PRM или выходит в ограниченном формате, что быстро становится предметом охоты среди любителей моды.

Как платформа PRM привлекает новые бренды?

PRM не только занимается расширением ассортимента – платформа выстраивает долгосрочные партнерства, благодаря которым получает доступ к релизам и брендам, обычно появляющимся только на закрытых площадках. Внимательный отбор, понимание культуры streetwear и репутация надежного партнера позволяют PRM первым представлять коллекции, задающие тон на рынке.

Важную роль в этом контексте играет PRM Concept Store в Fabryka Norblina – модное пространство для авангардистов, в котором мода сочетается с искусством, музыкой и дизайном. Такая локация усиливает бренд и формирует культурный контекст, которому доверяют мировые дизайнеры.