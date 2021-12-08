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Ульяна Синецкая в секси-топе свела с ума упругой грудью и плоским животиком

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Ульяна Синецкая в секси-топе свела с ума упругой грудью и плоским животиком

Ульяна Синецкая / instagram.com/sinetskayaulyana

Певица показала горячий снимок.

Солистка "ВИА Гры" Ульяна Синецкая, в отличие от своих коллег, не слишком часто публикует откровенные фото.

Но на этот раз артистка не удержалась и поделилась горячим кадром со съемок нового клипа коллектива "Манекен". На фотографии, которую красавица разместила в своем Instagram, она позировала стоя на коленях в черном секси-топе и кожаных брюках. Звезда засветила упругую грудь и плоский животик.

Ульяна Синецкая / © instagram.com/sinetskayaulyana
Ульяна Синецкая / instagram.com/sinetskayaulyana

"Ты скоро узнаешь", – заинтриговала артистка.

Пользователи не прошли мимо и написали в комментариях ряд приятных слов.

  • Какая вы секси-красавица! Роскошный образ
  • Невероятно красивая
  • Я без ума от вашей фигуры

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