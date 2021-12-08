Ульяна Синецкая в секси-топе свела с ума упругой грудью и плоским животиком

Певица показала горячий снимок.
Солистка "ВИА Гры" Ульяна Синецкая, в отличие от своих коллег, не слишком часто публикует откровенные фото.
Но на этот раз артистка не удержалась и поделилась горячим кадром со съемок нового клипа коллектива "Манекен". На фотографии, которую красавица разместила в своем Instagram, она позировала стоя на коленях в черном секси-топе и кожаных брюках. Звезда засветила упругую грудь и плоский животик.
"Ты скоро узнаешь", – заинтриговала артистка.
Пользователи не прошли мимо и написали в комментариях ряд приятных слов.
- Какая вы секси-красавица! Роскошный образ
- Невероятно красивая
- Я без ума от вашей фигуры
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