Ульяна Синецкая в секси-топе свела с ума упругой грудью и плоским животиком

Ульяна Синецкая в секси-топе свела с ума упругой грудью и плоским животиком

Певица показала горячий снимок.

Солистка "ВИА Гры" Ульяна Синецкая, в отличие от своих коллег, не слишком часто публикует откровенные фото.

Но на этот раз артистка не удержалась и поделилась горячим кадром со съемок нового клипа коллектива "Манекен". На фотографии, которую красавица разместила в своем Instagram, она позировала стоя на коленях в черном секси-топе и кожаных брюках. Звезда засветила упругую грудь и плоский животик.

Ульяна Синецкая / instagram.com/sinetskayaulyana

"Ты скоро узнаешь", – заинтриговала артистка.

Пользователи не прошли мимо и написали в комментариях ряд приятных слов.

Какая вы секси-красавица! Роскошный образ

Невероятно красивая

Я без ума от вашей фигуры

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