Улыбающаяся Дорофеева в откровенном платье с глубоким декольте позировала на полу для Vogue

Улыбающаяся Дорофеева в откровенном платье с глубоким декольте позировала на полу для Vogue

Артистка украсила странички модного глянца.

Украинская певица Надя Дорофеева порадовала новой фотосессией.

Звезда приняла участие в съемках ноябрьского выпуска VOGUE Украина. Исполнительница уже успела опубликовать атмосферное черно-белое фото. Автором съемок выступил Andrew Grey.

Кстати, для фотосессии Надя выбрала элегантное черное платье с глубоким декольте. Наряд изрядно подчеркнул стройную фигуру звезды. Свой лук знаменитость дополнила браслетами на руке и ноге, а также цепочкой на шее.

Улыбающаяся звезда позировала перед камерой на полу. Надя выбрала такую позу, которая продемонстрировала ее стройные ножки.

"Хорошо лежу на страницах ноябрьского VOGUE", — подписала фотографию артистка.

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