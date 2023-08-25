Улыбающаяся Надя Дорофеева с пирсингом в носу показалась в объятиях Миши Кацурина

Певица и тренер "Голосу країни-13" Надя Дорофеева очаровала счастливой фотографией со своим мужем, ресторатором Мишей Кацуриным.

Новым фото с любимым исполнительница поделилась в своих Instagram-stories. На улыбающемся селфи Дорофеева позировала в объятиях Кацурина посреди улицы. Певица нежно прислонилась к любимому и смотрела в камеру. Кадр Надя оставила без подписи, только заметила страницу Миши в соцсети.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Внимание поклонников также привлек необычный аксессуар у Дорофеевой. Исполнительница дополнила свой образ пирсингом в виде серебряного кольца в носу. Правда, прокалывать нос Надя не стала, а использовала тем временное украшение.

Напомним, недавно Дорофеева заговорила о общих детях с Кацуриным. Артистка уже даже придумала имя своему первенцу.

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