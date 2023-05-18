Улыбающаяся София Ротару в вышиванке вышла на связь с поклонниками

Украинская певица София Ротару впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками.

Знаменитость поздравила своих подписчиков с Днем вышиванки, который в этом году в Украине отмечают 18 мая. В сторис своей страницы в Instagram Ротару поделилась архивной фотографией, на которой она с улыбкой позировала в национальной одежде — красной вышиванке с черным и белым орнаментом.

"С днем вышиванки", — написала София Михайловна и добавила эмоджи в виде синего и желтого сердец.

София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Напомним, что с началом полномасштабной войны София Ротару высказала свою позицию. Певица написала в Instagram, который находится в Киеве и молится о мире в Украине. Сейчас артистка почти не появляется в медпространстве и прекратила гастрольную деятельность. Время от времени Ротару реагирует на события в Украине и поздравляет поклонников с праздниками – и, кстати, делает это по-украински.

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