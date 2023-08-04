Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Улыбающаяся Тина Кароль очаровала солнечными кадрами во время прогулки по Киеву

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1049
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Улыбающаяся Тина Кароль очаровала солнечными кадрами во время прогулки по Киеву

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Знаменитость поделилась новыми фотографиями.

Украинская певица Тина Кароль показала, как проводит время в столице.

Так, недавно исполнительница прогулялась по Киеву под прицелом фотокамеры. Солнечными фотографиями Кароль поделилась на своей странице в Instagram. Певица прогулялась по центру столицы и сделала несколько фотографий на фоне "Золотых ворот".

Для фотосессии в городе Тина выбрала casual-образ – белую оверсайз рубашку и джинсы, которые дополнила своими "фирмовыми" белокурыми локонами и легким макияжем с выразительными губами.

Тина Король / © instagram.com/tina_karol
Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

"Киев – город несгибаемых, свободных и непокоренных духом, как и каждый город нашей страны! Мы – сила, которая не знает границ и готова устоять до конца! Итого к победе", — подписала фотографии Кароль.

Тина Король / © instagram.com/tina_karol
Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, недавно с Тиной Кароль произошел курьезный момент — от певицы прямо на сцене "убежал" микрофон.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1049
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация