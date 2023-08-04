Улыбающаяся Тина Кароль очаровала солнечными кадрами во время прогулки по Киеву

Украинская певица Тина Кароль показала, как проводит время в столице.

Так, недавно исполнительница прогулялась по Киеву под прицелом фотокамеры. Солнечными фотографиями Кароль поделилась на своей странице в Instagram. Певица прогулялась по центру столицы и сделала несколько фотографий на фоне "Золотых ворот".

Для фотосессии в городе Тина выбрала casual-образ – белую оверсайз рубашку и джинсы, которые дополнила своими "фирмовыми" белокурыми локонами и легким макияжем с выразительными губами.

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

"Киев – город несгибаемых, свободных и непокоренных духом, как и каждый город нашей страны! Мы – сила, которая не знает границ и готова устоять до конца! Итого к победе", — подписала фотографии Кароль.

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, недавно с Тиной Кароль произошел курьезный момент — от певицы прямо на сцене "убежал" микрофон.

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