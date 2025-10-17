Ума Турман впервые за долгое время показала своего 23-летнего сына-красавца от известного актера

Ума Турман / © Associated Press

Голливудская актриса Ума Турман впервые за долгое время показала своего сына от бывшего мужа, американского актера Итана Хоука.

Звезда Голливуда провела уикенд в Париже, Франция. Компанию знаменитости составил ее 23-летний сын. Конечно же, актриса не сдержалась, чтобы не сделать фотографии на память. Ума Турман и Левон попозировали перед объективом фотокамеры на фоне деревьев, которые еще не успели нарядиться желтыми листьями.

Актриса была одета в total black. Свои белые волосы знаменитость распустила. Тем временем сын Умы Турман был изображен в светлых джинсах, белой рубашке и пиджаке горчичного цвета. Они мило позировали друг возле друга и улыбались в объектив фотокамеры.

Ума Турман с сыном / © instagram.com/umathurman

"Какие же радостные выходные в Париже с Левоном!" - подписала кадры знаменитость.

Отметим, Ума Турман воспитывает троих детей. В браке с актером Итаном Хоуком знаменитость родила дочь Маю и сына Левона. Когда артистка находилась в отношениях с финансистом Арпадом Бюссоном, на свет появилась девочка Луна.

