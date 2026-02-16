Ума Турман выдала звездную дочь замуж за старшего на восемь лет музыканта

Ума Турман с дочерью / © Getty Images

Дочь голливудских актеров Умы Турман и Итана Хоука — актриса Майя Хоук — вышла замуж в День святого Валентина. Ее избранником стал певец и автор песен Кристиан Ли Хадсон.

Романтическая церемония состоялась в Нью-Йорке в камерной атмосфере — только для самых близких. 27-летняя актриса и 35-летний музыкант обручились без лишней огласки. На празднике присутствовали звездные родители невесты, а также ее коллеги по сериалу «Очень странные дела», среди которых Финн Вулфгард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Наталья Дайер, Чарли Хитон и Джо Кири.

Для особого дня Майя выбрала лаконичное белое платье без рукавов с закрытым верхом и пышной многослойной юбкой. Легкие волны ткани создавали нежное движение при ходьбе. Образ она дополнила светлой обувью, минималистичным букетом из белых цветов и зелени, а также эффектным оверсайз-пальтом с перьями. Жених появился в классическом смокинге с белым жилетом и черной бабочкой — сдержанно и элегантно. Фото уже доступны по ссылке в издании People.

Майя Хоук с мужем Кристианом Ли Хадсоном / © Getty Images

55-летняя Ума Турман выбрала для свадьбы дочери светло-голубое платье, тогда как Итан Хоук пришел в total black образе. На свадьбе также был брат невесты — Левон Хоук.

К слову, о помолвке пары стало известно в прошлом году. Кристиан подтвердил, что Майя — его невеста, во время одного из интервью, а весной актрису заметили с бриллиантовым кольцом на Манхэттене. Майя и Кристиан познакомились благодаря музыке — артист сотрудничал с ней над альбомом «Chaos Angel» 2024 года. И, похоже, творческое партнерство переросло в настоящую историю любви, которая теперь получила свое счастливое продолжение.

