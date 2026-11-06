Уменьшили желудок и потеряли до 65 кг: фото до и после операции Жогло, alyona alyona и других

alyona alyona, Владимир Жогло, Настя Ткаченко / © ТСН

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Украинские знаменитости все более откровенно рассказывают о борьбе с лишним весом и решении прибегнуть к бариатрической операции. Среди них — юмористы Владимир Жогло и Анастасия Ткаченко, а также репер alyona alyona, недавно перенесшая хирургическое вмешательство.

Для кого-то уменьшение желудка стало возможностью существенно изменить вес после многолетних попыток похудеть, а для кого этот путь только начинается. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше об украинских и иностранных звездах, решившихся на бариатрическую операцию, и о результатах, которыми они делились с публикой.

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Владимир Жогло

Украинский юморист поразил поклонников масштабными изменениями внешности после операции по уменьшению желудка — ему удалили около 80%. До хирургического вмешательства шоумен весил 164 кг, а затем его вес снизился примерно до 99 кг. В общем артист похудел на 65 кг.

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На операцию комик отважился в конце 2024 года. По словам его жены Ирины, лишний вес сказывался на здоровье мужа, а попытки соблюдать диеты не давали длительного результата. Сам Жогло также рассказывал, что из-за рабочего графика ему было сложно систематически заниматься спортом.

Впоследствии юморист поделился подробностями обновления и расходов на процедуру. Операция стоила около четырех тысяч долларов, а полное восстановление заняло около двух месяцев. После похудения Жогло начал есть меньшими порциями и ограничил некоторые продукты, включая жирную пищу и мучные изделия.

Владимир Жогло — до и после операции по похудению / © скриншот с видео

Настя Ткаченко

Украинская юмористка и актриса “Женского Квартала” также решилась на бариатрическую операцию. В марте 2026 года артистка сообщила, что перенесла хирургическое вмешательство, объяснив свое решение прежде всего проблемами со здоровьем и плохими прогнозами врачей по поводу печени.

Позже Ткаченко рассказала об изменениях веса. По ее словам, больше всего она весила 130 кг, а уже в сентябре этого года на весах увидела 93,5 кг. Итак, к тому моменту юмористка похудела более чем на 35 кг. В то же время она отмечала, что процесс продолжается и пока не считает достигнутую цифру окончательным результатом.

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Настя Ткаченко — до и после операции по похудению

Ткаченко отметила, что поддерживает связь с врачами и имеет прогнозируемую шкалу снижения веса — она рассчитана на два года. Идеальный вес звезды, по ее словам, согласно тем расчетам составляет 65 кг.

Однако артистка не хочет ждать перемен и уже подключила ежедневный спорт для того, чтобы по крайней мере подтянуть кожу после кардинального похудения. Настя не уверена, дойдет ли до «идеальной» отметки на весах, но точно убеждена, что и дальше будет держать дисциплину.

Настя Ткаченко

alyona alyona

Украинская репер в конце октября этого года сообщила, что перенесла бариатрическую операцию. Артистка решилась на этот шаг после многих лет попыток похудеть разными способами, в том числе с помощью спорта и даже инъекций.

alyona alyona — до операции по похудению / © instagram.com/alyona.alyona.official

Исполнитель объяснила, что на ее решение повлиял опыт знакомых, которые после операции добились значительных результатов и смогли удержать их. В то же время она осознает, что хирургическое вмешательство не решает все проблемы автоматически. Среди причин, по которым ей было сложно худеть раньше, репер назвала привычки, особенности образа жизни и насыщенный рабочий график.

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Своим желанным весом alyona alyona назвала 80 кг. Сейчас артистка сосредоточена на восстановлении после операции, так что говорить об окончательном результате похудения еще рано. Однако, alyona alyona уже показала свое тело сразу после операции во время реабилитации.

alyona alyona после операции / © instagram.com/alyona.alyona.official

Келли Осборн

Британская телеведущая и певица, дочь легендарного рок-музыканта Оззи Осборна, также откровенно рассказывала о бариатрической операции. В 2018 году она перенесла резекцию желудка — процедуру, во время которой ей удалили 75-80% органа, изменяя его форму и объем.

В 2020 году Осборн рассказала, что потеряла около 39 кг. Она отмечала, что не скрывает факта операции и гордится своим решением. В то же время телеведущая говорила о длительной работе над собой, изменениях питания и физической активности. То есть не приписывала все результаты только хирургическому вмешательству.

Однако на самом деле во время будущей беременности и потери звездного папы вес Келли колебался — она резко как набирала вес до 45 кг, так и худела на фоне стресса.

Келли Осборн — до и после операции по похудению / © Associated Press

Мерайя Кэри

Американская певица неоднократно меняла вес в течение своей карьеры. После рождения двойни в 2011 году исполнительница похудела примерно на 32 кг благодаря диетам и физическим нагрузкам. Однако через несколько лет ее фигура снова изменилась, а в 2017 году иностранные СМИ сообщили, что артистка прибегла к бариатрической операции.

По данным Entertainment Tonight, Кэри перенесла рукавную резекцию желудка — хирургическое вмешательство, во время которого удаляют значительную часть органа. В январе 2018 года издание сообщило, что певица потеряла около 14 кг после операции.

В то же время сама Мэрайя публично не подтверждала хирургическое вмешательство. Тем не менее, в последующие годы певица продолжала появляться на публике в эффектных сценических образах, подчеркивая свою фигуру облегающими нарядами.

Мерайя Кэри — до и после операции по похудению / © Associated Press

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