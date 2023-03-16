Умер 25-летний участник "Голосу країни": его жизнь унесла страшная болезнь

На 26-м году ушел из жизни молодой украинский певец Евгений Щавлинский.

Сердце музыканта перестало биться во вторник, 14 марта, говорится на Facebook-странице Wholeheart.live. Жизнь Щавлинского унес рак. Со страшной болезнью артист боролся последние несколько лет. В 2021 году болезнь уже достигла четвертой стадии.

Свою первую авторскую композицию Евгений Щавлинский написал в 2014 году. Затем выпустил два альбома – The First, "Світ Ілюзій". Под псевдонимом Shchavlinskyi начал заниматься саунд-продюсированием, работал как сессионный гитарист.

"О своем творчестве говорил так: "Есть песни, которые рождаются за 10 минут полностью, а другие, которые пишутся месяцами и как пазл состоят из разных обстоятельств и эмоций. Единственное, что общее для песен, которые я могу назвать своим искусством – это честность", — говорится в сообщении Wholeheart.live.

Сегодня перестало биться сердце Евгения Щавлинского, автора песни «Исцеление» из первого сборного украинского альбома... Опубликовано Wholeheart.live Вторник, 14 марта 2023 г.

В 2018 году Евгений Щавлинский пробовал свои силы на вокальном шоу "Голос країни-8". Он исполнил на "слепых прослушиваниях" трек "Sing" группы Travis. Однако никто из тренеров тогда не развернул к Евгению кресло.

У Евгения осталась жена, на которой он женился в 2021-м и которая поддерживала его в борьбе с раком.

Евгений Щавлинский женился в 2021 году / Фото: instagram.com/shchavlinskyi

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